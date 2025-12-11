नीलेश आदिवासी मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का दिया आदेश, MP के मंत्री राजपूत को राहत
मध्य प्रदेश के सागर जिले में नीलेश आदिवासी की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी.
Published : December 11, 2025 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को 27 साल के एक आदिवासी व्यक्ति की मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT बनाने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईटी को मौत के पीछे के हर पहलुओं की जांच करनी होगी, जिसमें वे पहलू भी शामिल हैं जो चल रही पुलिस जांच का हिस्सा नहीं रहे होंगे. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एक आपराधिक केस के सिलसिले में राज्य के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नीलेश आदिवासी की मौत की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्देश दिया. पीठ ने निर्देश दिया कि एसआईटी का गठन दो दिनों के अंदर किया जाए और इसमें राज्य कैडर के SSP रैंक के दो पुलिस अधिकारी होंगे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होंगे, ताकि घटना के विरोधाभासी बयानों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके, और SIT में तीसरे सदस्य के रूप में एक महिला पुलिस उपाधीक्षक (DSP) होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT को मामले की जांच तेजी से करनी चाहिए और हो सके तो एक महीने के अंदर इसे पूरा करना चाहिए, और SIT को तुरंत काम शुरू करना होगा. पीठ ने कहा कि SIT को मौत के पीछे के हर पहलू की जांच करनी चाहिए, जिसमें वे पहलू भी शामिल हैं जो चल रही पुलिस जांच का हिस्सा नहीं रहे होंगे.
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "सामने आए अलग-अलग बयानों को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई जाए. अगर SIT को कोई दोषी ठहराने वाला सबूत मिलता है, तो SIT हिरासत में पूछताछ के लिए इस कोर्ट से इजाजत ले सकती है. SIT को उन दूसरी संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए जिनसे पीड़ित की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई हो सकती है."
गवाहों की सुरक्षा के निर्देश
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि गवाहों की सुरक्षा के उपाय लागू किए जाएं और किसी पर भी, खासकर आदिवासी गवाहों पर, दबाव न डाला जाए. राजपूत को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक मृतक के भाई को भी अंतरिम सुरक्षा दी. पीठ ने कहा, "मृतक के भाई के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाएगा ताकि वे जांच में शामिल हो सकें."
हाई कोर्ट को लंबित याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आदिवासी की पत्नी द्वारा दायर लंबित रिट याचिका पर सुनवाई करने को कहा, जिसमें उसने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने और पक्षपात का आरोप लगाते हुए दखल देने की मांग की थी. पीठ ने अपने निर्देश में कहा कि हाई कोर्ट को शीर्ष अदालत के निर्देशों के आधार पर मृतक की पत्नी की याचिका पर फैसला करना चाहिए.
पीठ ने मंत्री राजपूत की उस याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने आदिवासी की कथित आत्महत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था.
मंत्री को हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
30 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री राजपूत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पहली नजर में सबूत मौजूद हैं और SC/ST एक्ट, 1989 की धारा 18 के तहत कानूनी रोक इस मामले पर लागू होती है.
नीलेश आदिवासी ने पहले राजपूत के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था, लेकिन बाद में दावा किया कि उसे यह शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया था. शिकायत से पीछे हटने के कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या कर ली और उसकी मौत के सिलसिले में राजपूत के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया गया. आदिवासी ने सबसे पहले 1 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राजपूत पर जाति के आधार पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था.
यह भी पढ़ें- प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं! मामलों को स्पेशल MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज