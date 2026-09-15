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Special: आदिवासी और गरीब छात्रों की पढ़ाई का स्पेशल सर्वे! NPU ने इन विश्वविद्यालयों से मांगा डाटा

नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में 19 डिग्री कॉलेज हैं. इसके बावजूद एक बड़ी आबादी वाले इलाके को ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है. लातेहार के बालूमाथ के रहने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन और पीजी के पढ़ाई के लिए 60 से 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. गढ़वा के भंडरिया के इलाके के छात्रों को भी 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. पलामू के पांडु, हरिहरगंज, मनातू के इलाके के छात्रों को भी 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. हालांकि लातेहार के बालूमाथ में डिग्री कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गई है. जबकि गढ़वा के भंडरिया और पलामू के अन्य हिस्सों में भी डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी की जा रही है.

दरअसल नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी कॉलेज हैं. नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी की योजना है कि वैसे इलाके जहां आदिवासी आबादी है, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, गरीबी या अन्य कारणों से छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे छात्रों के लिए विशेष पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी. नजदीक के कॉलेज में उनके लिए सीटों को भी रिजर्व किया जाएगा. सर्वे के बाद पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए इवनिंग क्लास की भी व्यवस्था की जाएगी.

पलामूः झारखंड के पलामू और गढ़वा और लातेहार के इलाके में आदिवासी और गरीब छात्रों के कॉलेजों में पढ़ाई के लिए स्पेशल सर्वे करवाया जाएगा. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी इसकी पहल कर रही है. नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी ने रांची यूनिवर्सिटी और हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से डाटा मांगा है और उनके साथ मिल कर सर्वे के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई है.

छात्र 40 से 70 किमी का सफर तय करते हैं (Etv Bharat)

'रांची यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन कर लिया गया है और उनसे डाटा भी मांगा गया है. वैसे इलाके जहां वाकई में जरूरत है औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, आदिवासी आबादी है, बिलो पोवर्टी लाइन है. जो काम भी कर रहे हैं और पढ़ना भी चाह रहे हैं, उनका डाटा लिया जाएगा उनकी यहां सीट फिक्स कर दी जाएगी. उदाहरण स्वरूप जिस इलाके में 500 या 200 छात्र हैं उन इलाकों में इवनिंग क्लास की व्यवस्था की जाएगी. यह व्यवस्था सिर्फ सर्वे वाले इलाके और चिन्हित इलाकों में ही होगी.' - प्रोफेसर डॉ दिनेश कुमार सिंह, कुलपति नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी

नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में ड्रॉप आउट होते हैं छात्र

नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में छात्र ड्रॉप आउट होते हैं. इस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के 2021-24 बैच में अकेले में 8995 छात्र गायब मिले थे. उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच बिठाई थी और सर्वे करवाया था. इस सर्वे में हर बैच में बड़ी संख्या में छात्र गायब मिले थे. इस दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में छात्र पलायन कर गए हैं, छात्र नामांकन के बाद परीक्षा फार्म भरने के लिए सामने नहीं आए. छात्र नामांकन ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं पहुंच रहे है और परीक्षा भी नहीं दे रहे हैं. 2025 में यूनिवर्सिटी ने मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज और महिला कॉलेज में इवनिंग क्लास की भी योजना तैयार की थी. इस योजना पर क्रियान्वयन जारी है.

'यूनिवर्सिटी के द्वारा गरीब आदिवासी और नौकरी पेशा छात्रों के लिए जो योजना तैयार की गई है वह अच्छी है. पलामू प्रमंडल के इलाके में देखा जाता है कि कुछ छात्र मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देते हैं. उनके लिए यह बेहतर पहल होगी.' - सन्नी शुक्ला, जेएमएम युवा नेता.

पलामू प्रमंडल में छात्र पढ़ाई के साथ करते हैं नौकरी

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के साथ नौकरी भी करते हैं. जबकि राज्य से बाहर नौकरी करने वालों की भी एक बड़ी संख्या है. यही वजह है कि पलामू प्रमंडल के सभी कॉलेजों में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या हजारों में है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके से बड़ी संख्या में आबादी नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाती है. उनके साथ किशोर और 18 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी भी पलायन करती है. कोविड-19 काल में पलामू के इलाके में यह आंकड़ा 53 हजार जबकि गढ़वा के इलाके में 40 हजार के करीब था.

नौकरी के कारण बड़ी संख्या में छात्र पलायन करते हैं (Etv Bharat)

'नीलांबर-पितांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मौजूद सभी कॉलेजों में गरीब समेत सभी वर्गों के छात्र पढ़ाई करते हैं. वैसे छात्रों की संख्या अधिक है जो नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई भी करते हैं. यही वजह है कि कई कॉलेजों में ड्रॉप आउट हैं और बैकलॉग भी चल रहा है. हालांकि छात्रों के ड्रॉप आउट होने के कई कारण भी हैं, जिसमें शिक्षकों की संख्या कम होना भी है. ऐसे छात्रों की मदद के लिए यूनिवर्सिटी की यह पहल अच्छी है.'- आशीष ठाकुर, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, पलामू.

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