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टीबी के खिलाफ जंग में निभाएं भागीदारी, निक्षय मित्र बनकर बढ़ाएं मरीजों का हौसला

धनबाद: एक समय था टीबी (क्षय रोग) का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे. मरीज को समाज से अलग-थलग कर दिया जाता था और लोग इसे लाइलाज बीमारी मान बैठते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. आधुनिक चिकित्सा और सरकार के लगातार प्रयासों की बदौलत टीबी का इलाज अब पूरी तरह संभव है. जरूरत सिर्फ समय पर जांच, नियमित दवा और पौष्टिक भोजन की है.

धनबाद में चल रहा निक्षय मित्र अभियान

टीबी के इलाज के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है मरीज का मनोबल बनाए रखना और उसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना. इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र अभियान शुरू किया है. जिसके तहत आम नागरिक, सामाजिक संगठन, उद्योग, संस्थान और जनप्रतिनिधि टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके इलाज की अवधि में पोषण और सामाजिक सहयोग दे सकते हैं. धनबाद में भी यह अभियान धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यदि समाज खुलकर आगे आए, तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तय समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है.

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी रेखा कुमारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था. हालांकि यह चुनौती अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन इस दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मरीजों की स्क्रीनिंग, मुफ्त जांच, मुफ्त दवा और पोषण सहायता जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

सरकार का मानना है कि सिर्फ दवा देने से टीबी को पूरी तरह हराया नहीं जा सकता है. मरीज को उपचार के दौरान पौष्टिक भोजन, मानसिक संबल और सामाजिक सहयोग भी चाहिए. यही सोच निक्षय मित्र अभियान की सबसे बड़ी ताकत है. इस अभियान में कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी इच्छा से टीबी मरीज को गोद लेकर उसके इलाज की अवधि तक हर संभव सहयोग कर सकता है.

टीबी उन्मूलन अभियान पोस्टर (फोटो-ईटीवी भारत)

टीबी का इलाज पूरी तरह संभवः यक्ष्मा पदाधिकारी

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी रेखा कुमारी के अनुसार, वर्तमान समय में टीबी का इलाज लगभग पूरी तरह संभव है. बशर्ते उपचार चक्र को पूरा किया जाए. अक्सर देखा जाता है कि कुछ महीनों में तबीयत ठीक लगने पर मरीज दवा लेना बंद कर देते हैं. यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है. इलाज अधूरा छोड़ने से बीमारी दोबारा लौट सकती है और कई मामलों में दवाओं का असर भी कम हो जाता है. ऐसे मरीजों में दवा प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है. जिसका इलाज अधिक कठिन और लंबा होता है. इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों को नियमित रूप से दवा लेने और इलाज पूरा करने के लिए जागरूक कर रहा है.

टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि इसका असर मरीज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है. इलाज के दौरान कई मरीज काम पर नहीं जा पाते, जिससे परिवार की आय प्रभावित होती है. ऐसे समय में पौष्टिक भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है.

टीबी उन्मूलन अभियान पोस्टर (फोटो-ईटीवी भारत)

यही कारण है कि निक्षय मित्र मरीजों को केवल पोषण किट ही नहीं देते, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं. जब कोई समाज का व्यक्ति मरीज से मिलकर उसका हालचाल पूछता है, उसे पोषण सामग्री देता है और नियमित इलाज के लिए प्रेरित करता है, तो मरीज का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है.

धनबाद में अब तक 55 टीबी रोगियों की पहचान

धनबाद जिले में टीबी मरीजों की पहचान के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के मुताबिक 100 डेज टीबी अभियान के तहत अब तक 4 हजार 440 हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. इनमें से 55 लोगों में टीबी की पुष्टि हुई, जिन्हें तत्काल इलाज से जोड़ दिया गया है.स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जितनी जल्दी मरीज की पहचान होगी, उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा. यही वजह है कि हाई रिस्क आबादी की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है.