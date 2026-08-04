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टीबी के खिलाफ जंग में निभाएं भागीदारी, निक्षय मित्र बनकर बढ़ाएं मरीजों का हौसला

धनबाद में टीबी के खिलाफ जंग में निक्षय मित्र अहम भूमिका निभा रहे हैं.

TB Eradication Campaign
टीबी जांच प्रोत्साहन की तस्वीर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 8:07 PM IST

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धनबाद: एक समय था टीबी (क्षय रोग) का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे. मरीज को समाज से अलग-थलग कर दिया जाता था और लोग इसे लाइलाज बीमारी मान बैठते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. आधुनिक चिकित्सा और सरकार के लगातार प्रयासों की बदौलत टीबी का इलाज अब पूरी तरह संभव है. जरूरत सिर्फ समय पर जांच, नियमित दवा और पौष्टिक भोजन की है.

धनबाद में चल रहा निक्षय मित्र अभियान

टीबी के इलाज के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है मरीज का मनोबल बनाए रखना और उसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना. इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र अभियान शुरू किया है. जिसके तहत आम नागरिक, सामाजिक संगठन, उद्योग, संस्थान और जनप्रतिनिधि टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके इलाज की अवधि में पोषण और सामाजिक सहयोग दे सकते हैं. धनबाद में भी यह अभियान धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यदि समाज खुलकर आगे आए, तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तय समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है.

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी रेखा कुमारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था. हालांकि यह चुनौती अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन इस दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मरीजों की स्क्रीनिंग, मुफ्त जांच, मुफ्त दवा और पोषण सहायता जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

सरकार का मानना है कि सिर्फ दवा देने से टीबी को पूरी तरह हराया नहीं जा सकता है. मरीज को उपचार के दौरान पौष्टिक भोजन, मानसिक संबल और सामाजिक सहयोग भी चाहिए. यही सोच निक्षय मित्र अभियान की सबसे बड़ी ताकत है. इस अभियान में कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी इच्छा से टीबी मरीज को गोद लेकर उसके इलाज की अवधि तक हर संभव सहयोग कर सकता है.

TB Cases in Jharkhand
टीबी उन्मूलन अभियान पोस्टर (फोटो-ईटीवी भारत)

टीबी का इलाज पूरी तरह संभवः यक्ष्मा पदाधिकारी

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी रेखा कुमारी के अनुसार, वर्तमान समय में टीबी का इलाज लगभग पूरी तरह संभव है. बशर्ते उपचार चक्र को पूरा किया जाए. अक्सर देखा जाता है कि कुछ महीनों में तबीयत ठीक लगने पर मरीज दवा लेना बंद कर देते हैं. यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है. इलाज अधूरा छोड़ने से बीमारी दोबारा लौट सकती है और कई मामलों में दवाओं का असर भी कम हो जाता है. ऐसे मरीजों में दवा प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है. जिसका इलाज अधिक कठिन और लंबा होता है. इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों को नियमित रूप से दवा लेने और इलाज पूरा करने के लिए जागरूक कर रहा है.

टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि इसका असर मरीज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है. इलाज के दौरान कई मरीज काम पर नहीं जा पाते, जिससे परिवार की आय प्रभावित होती है. ऐसे समय में पौष्टिक भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है.

TB Cases in Jharkhand
टीबी उन्मूलन अभियान पोस्टर (फोटो-ईटीवी भारत)

यही कारण है कि निक्षय मित्र मरीजों को केवल पोषण किट ही नहीं देते, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं. जब कोई समाज का व्यक्ति मरीज से मिलकर उसका हालचाल पूछता है, उसे पोषण सामग्री देता है और नियमित इलाज के लिए प्रेरित करता है, तो मरीज का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है.

धनबाद में अब तक 55 टीबी रोगियों की पहचान

धनबाद जिले में टीबी मरीजों की पहचान के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के मुताबिक 100 डेज टीबी अभियान के तहत अब तक 4 हजार 440 हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. इनमें से 55 लोगों में टीबी की पुष्टि हुई, जिन्हें तत्काल इलाज से जोड़ दिया गया है.स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जितनी जल्दी मरीज की पहचान होगी, उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा. यही वजह है कि हाई रिस्क आबादी की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है.

TB Cases in Jharkhand
टीबी उन्मूलन अभियान पोस्टर (फोटो-ईटीवी भारत)

2 हजार 100 टीबी के मरीज इलाजरत

फिलहाल धनबाद जिले में करीब 2 हजार 100 टीबी मरीज इलाजरत हैं. इन सभी मरीजों को नियमित दवा उपलब्ध कराई जा रही है और स्वास्थ्य कर्मी समय-समय पर उनकी निगरानी भी कर रहे हैं. बावजूद इसके विभाग का मानना है कि इलाज को सफल बनाने में समाज की भूमिका बेहद अहम है.

कौन बन सकते हैं निक्षय मित्र

इसी उद्देश्य से लोगों से निक्षय मित्र बनने की अपील की जा रही है. कोई भी व्यक्ति, संस्था, उद्यमी , स्वयंसेवी संगठन, व्यापारिक प्रतिष्ठान या जनप्रतिनिधि अपनी क्षमता के अनुसार एक या उससे अधिक मरीजों को गोद ले सकता है. इसके लिए किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ संवेदनशील सोच और सहयोग की भावना चाहिए.

TB Eradication Campaign
टीबी के लक्षण को इंगित करती तस्वीर (फोटो-ईटीवी भारत)

धनबाद में अब तक करीब 75 लोगों और संस्थाओं ने टीबी मरीजों को गोद लिया है. स्वास्थ्य विभाग इसे अच्छी शुरुआत मानता है, लेकिन जरूरत इससे कहीं ज्यादा लोगों के आगे आने की है. अधिकारियों का कहना है कि यदि जिले के सामाजिक संगठन, उद्योगपति, व्यापारी और सक्षम नागरिक इस अभियान से जुड़ें, तो बड़ी संख्या में मरीजों को पौष्टिक भोजन और सामाजिक सहयोग मिल सकेगा. इससे इलाज की सफलता दर और अधिक बढ़ेगी.

टीबी चैंपियन फैलाएंगे जागरुकता

स्वास्थ्य विभाग टीबी को हराकर स्वस्थ हो चुके मरीजों को टीबी चैंपियन के रूप में भी तैयार कर रहा है. ये वे लोग हैं जिन्होंने टीबी जैसी बीमारी को हराया और अब दूसरे मरीजों को प्रेरित करने का काम करेंगे. टीबी चैंपियन गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर लोगों को बताते हैं कि टीबी लाइलाज नहीं है. वे मरीजों को नियमित दवा लेने, इलाज पूरा करने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं. उनके अनुभव दूसरे मरीजों में विश्वास पैदा करते हैं कि यदि उन्होंने बीमारी को हराया है तो बाकी लोग भी निश्चित रूप से स्वस्थ हो सकते हैं.

TB Eradication Campaign
टीबी के लक्षण को इंगित करती तस्वीर (फोटो-ईटीवी भारत)

टीबी चैंपियनों को किया जाएगा सम्मानित

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धनबाद में ऐसे दो टीबी चैंपियनों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने समाज में जागरुकता फैलाने और मरीजों को उपचार के लिए प्रेरित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य केवल उन्हें प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश देना भी है कि टीबी से लड़ाई सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है.

समय पर जांच और नियमित दवा जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि टीबी का सबसे बड़ा इलाज समय पर जांच और नियमित दवा है, लेकिन इसके साथ-साथ मरीज को संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और परिवार का सहयोग भी मिलना चाहिए. यदि मरीज मानसिक रूप से मजबूत रहेगा तो इलाज का असर भी बेहतर होगा. आज भी कई लोग टीबी को लेकर शर्म महसूस करते हैं और बीमारी छिपाने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बीमारी छिपाने के बजाय समय पर जांच कराना और इलाज शुरू करना सबसे जरूरी है.

टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि जागरूकता की परीक्षा है. समय पर जांच, नियमित दवा, पौष्टिक भोजन और समाज का सहयोग ये चार बातें किसी भी मरीज को पूरी तरह स्वस्थ बना सकती हैं. यदि हर सक्षम नागरिक एक टीबी मरीज का हाथ थाम ले और निक्षय मित्र बन जाए, तो न सिर्फ एक परिवार की उम्मीद बचाई जा सकती है, बल्कि टीबी मुक्त भारत का सपना भी साकार हो सकता है. धनबाद में शुरू हुई यह पहल इसी संदेश के साथ आगे बढ़ रही है कि टीबी के खिलाफ इस जंग में सरकार के साथ-साथ समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है.

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