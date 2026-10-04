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China से मिली हार का हिसाब गोल्ड से चुकाया, ईटीवी भारत के साथ बातचीत में निक्की बोलीं- इस बार नहीं लौटना था खाली हाथ

महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान ( Etv Bharat )

रांची: एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद टीम की सीनियर खिलाड़ी और झारखंड की निक्की प्रधान ने ETV भारत से खास बातचीत में टीम के सफर और तैयारियों को लेकर कई अहम बातें साझा कीं.