'हां मैंने पन्नू को मारने के लिए रची थी साजिश', 40 साल की मिल सकती है सजा

नई दिल्ली : भारतीय मूल के निखिल गुप्ता ने अमेरिका में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. उस पर सिख अलगाववादी नेता (आतंकी) गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का आरोप लगा था. इस मामले की सुनवाई न्यूयॉर्क अदालत में हो रही है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निखिल गुप्ता ने साजिश रचने, हत्या के लिए सुपारी देने और मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी भागीदारी मान ली है. आरोप ये भी है कि उसने यह सब एक व्यक्ति के कहने पर किया है. क्या वह व्यक्ति भारत सरकार का कर्मचारी है ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह खबर गलत है और भारत सरकार का कोई भी कर्मचारी इस मामले में संलिप्त नहीं है.

अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी. इस बीच उनके परिवार का भी एक बयान मीडिया में आया है. उनके परिवारवालों ने कहा है कि निखिल ने जानबूझकर अपना जुर्म कबूला है, ताकि इस मामले का पटाक्षेप हो सके.

परिवार ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए बयान में बताया है कि उस पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था, कानूनी फीस इतनी अधिक हो गई थी कि वह इसे वहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सरकारी वकील का सहारा लिया. इसके बाद इस मामले में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.

अमेरिकी कानून के जानकार मानते हैं कि दोषी ठहराए जाने पर निखिल गुप्ता को 40 साल जेल की सजा हो सकती है. उसकी गिरफ्तारी चेक रिपब्लिक में हुई थी. 30 जून 2023 को उसे अरेस्ट किया गया था. वहां से उसे अमेरिका लाया गया, तब से इस मामले की सुनवाई जारी है.