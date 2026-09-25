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'हनुमान अंश' फ़िल्म के स्टार निखिल दुबे का एक मंत्र, ओटीटी नहीं, मज़बूत इरादे बनाते हैं, एक बड़ा स्टार

'हनुमान अंश' फिल्म के अभिनेता कानपुर के लाल निखिल दुबे पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन नें दीपेंद्र द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट...

Nikhil Dubey
निखिल दुबे ने जीता हनुमान अंश में अपने किरदार से लोगों का दिल. (फोटो- निखिल दुबे)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 2:46 PM IST

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कानपुर: मायानगरी मुंबई के झिलमिलाते पर्दे पर आज कानपुर का एक और लाल अपनी अदाकारी का परचम लहरा रहा है. हाल ही में रिलीज़ हुई चर्चित फिल्म 'हनुमान अंश' में क्रांतिकारी सुधीर फड़के का दमदार किरदार निभाकर देशभर के दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता निखिल दुबे ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

कानपुर के केशव नगर स्थित शिवाजी इंटर कॉलेज की गलियों से निकल कर 'सपने वर्सेस एवरीवन 2', 'पाताल लोक 2' और 'द मेकिंग ऑफ अ नेशन' तक का सफर तय करने वाले निखिल ने अपने संघर्ष, ओटीटी बनाम सिनेमाघर के घमासान और इंडस्ट्री के कड़वे सच पर भी बेबाकी से बात की.

कानपुर के लाल निखिल दुबे का बॉलीवुड में बजा डंका. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: कानपुर जैसे शहर से निकल कर मुंबई तक पहुंचने का यह सफर कैसा रहा? अभिनय की शुरुआत कैसे हुई?

निखिल दुबे: यह यात्रा बहुत रोमांचकारी रही. 2013-14 के आसपास की बात है, जब मैं नौवीं या दसवीं में था. टीवी पर अनुपम खेर सर का एक शो आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 'जो व्यक्ति अच्छा झूठ बोल सकता है, वह एक अच्छा अभिनेता बन सकता है.' बचपन में स्कूल न जाने के लिए बहाने बनाने और रोने की कला से मुझे लगा कि मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ. हालांकि, झूठ बोलना सही नहीं है, पर वह मेरी डेस्टिनी थी. इसके बाद दिल्ली जाकर थिएटर किया, श्रीराम सेंटर रेपर्ट्री में 2 साल काम किया और फिर 2022 में मुंबई आकर फिल्मों व सीरीज का रुख किया.

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फिल्म हनुमान अंश का पोस्टर. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: परिवार में पढ़ाई का माहौल था आपके, जब आपने एक्टिंग में आने की बात कही तो उनका क्या रिएक्शन था?

निखिल दुबे: मैंने शुरू में घर में किसी को नहीं बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की कोचिंग के बहाने दिल्ली गया. जब 2023-24 में मेरी वेब सीरीज 'द मेकिंग ऑफ अ नेशन' आई और अखबारों में मेरी खबर छपी, तब माता-पिता को पता चला. एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को टीवी या पर्दे पर देखना बहुत बड़े गर्व की बात होती है, उनका रिएक्शन बहुत सुखद और भावुक था.

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अभिनेता निखिल दुबे हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल के साथ. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: आपकी फिल्म 'हनुमान अंश' को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, इस फ़िल्म से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा?

निखिल दुबे: बतौर एक्टर हमारे पास ऑडिशन्स आते हैं और हम भेज देते हैं. 'हनुमान अंश' के सेट का माहौल बहुत अलग और पारिवारिक था. निर्देशक विशाल सर का स्वभाव बहुत प्यारा था. हम सभी साथ में खाना खाते, हंसी-मजाक करते. चित्रकूट की खूबसूरत लोकेशंस और 3 दिन की शूटिंग का अनुभव बहुत यादगार रहा.

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कानपुर के लाल अभिनेता निखिल दुबे. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: 'हनुमान अंश' के जरिए युवा पीढ़ी (Gen Z) को क्या संदेश देने की कोशिश की गई है?

निखिल दुबे: भारत संतों और ऋषियों की भूमि रहा है, जिन्हें आज की पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में भूलती जा रही है. इस फिल्म के जरिए संत नीम करौली बाबा के जीवन और उनके संदेशों को घर-घर तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है. आज के दौर में जब लोग सड़क पर किसी घायल पक्षी या भूखे इंसान को देखकर आगे निकल जाते हैं, ऐसे में बाबा का संदेश 'भूखों को भोजन, प्यासों को पानी और सभी से प्रेम व्यवहार' आज की युवा पीढ़ी ( Gen-z) के लिए बहुत जरूरी है.

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अपने किरदार में कानपुर के लाल अभिनेता निखिल दुबे. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: दर्शकों का रुझान थिएटर से ओटीटी की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्या दोनों के बीच कोई मुकाबला है?

निखिल दुबे: दोनों के बीच कोई मुकाबला नहीं है. कोविड के दौरान जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब ओटीटी तेजी से बढ़ा. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की पाबंदी है, इसलिए सफर या फुर्सत में ओटीटी मनोरंजन का आसान माध्यम बन गया है. लेकिन थिएटर का अपना अलग अनुभव होता है.200-300 लोगों के साथ बैठकर हंसना, विजुअल्स और म्यूजिक का लुत्फ उठाना अलग ही फील देता है.

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निखिल दुबे का बॉलीवुड में बजा डंका. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: आने वाले दिनों में दर्शक आपको किन-किन प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे?

निखिल दुबे: अभी भुवन बाम के साथ मेरी वेब सीरीज 'ढिंढोरा सीजन 2' आने वाली है. इसके अलावा फिल्म 'द टेम्पलेट' और 'घरौंदा' में भी दर्शक मुझे देख सकेंगे. कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स पर एनडीए साइन होने के कारण नाम उजागर नहीं कर सकता.

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एक्टर निखिल दुबे साथी कलाकारों के साथ. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं?

निखिल दुबे: मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रगलर्स 8-10 या 15 सालों से अच्छी स्क्रिप्ट और अभिनय क्षमता लेकर भटक रहे हैं, उन नए लोगों तक बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की पहुंच आसान हो. इससे दर्शकों को भी नई और बेहतरीन कहानियां देखने को मिलेंगी.

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हनुमान अंश' फ़िल्म से निखिल दुबे ने जीता लोग का दिल. (फोटो- निखिल दुबे)

सवाल: कानपुर या छोटे शहरों से आने वाले युवाओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

निखिल दुबे: सबसे पहली बात, कोई भी दूसरा 'निखिल' बनने की कोशिश न करे, क्योंकि कला की खूबसूरती ही विभिन्नता में है. अभिनय की राह पर चलने के लिए ज्यादा से ज्यादा थिएटर करें और किताबें पढ़ें. किताबें और ऑब्जर्वेशन ही समाज को समझने का जरिया हैं. सबसे जरूरी है अपने 'मन को मजबूत रखना'. अगर आपका मन मजबूत है, आप अच्छी संगत में हैं और सीखना बंद नहीं करते, तो देर से ही सही, सफलता जरूर मिलेगी.

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हनुमान अंश' फ़िल्म से निखिल दुबे ने जीता लोग का दिल. (फोटो- निखिल दुबे)

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