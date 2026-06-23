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उत्तराखंड में चार दिन बाद थमा नगरासू गुरुद्वारा विवाद, मामले की होगी जांच

क्या थी नाराजगी? बताया जा रहा है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिखों के बीच हुए विवाद एवं उसके बाद कुछ निहंग सिखों की गिरफ्तारी को लेकर समुदाय के भीतर नाराजगी थी. इसी नाराजगी के चलते नगरासू गुरुद्वारा में यह घटनाक्रम सामने आया. बताया जा रहा है कि निहंग सिखों ने गुरुद्वारा प्रबंधन से अपने समर्थन की अपेक्षा की थी, लेकिन सहमति न बनने पर विवाद गहरा गया.

4 दिनों तक रहा तनाव और चर्चाओं का माहौल: बता दें कि नगरासू गुरुद्वारा विवाद ने पिछले चार दिनों से पूरे जिले समेत प्रदेशभर में सुर्खियां बटोरीं. शनिवार यानी 20 जून को 7 निहंग सिख गुरुद्वारा परिसर में पहुंचे और घटनाक्रम ने देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया. इसके बाद गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिखों और प्रशासन के बीच गतिरोध बना रहा, जिससे स्थानीय लोगों में भी असमंजस और चिंता का माहौल बना रहा.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में तनावपूर्ण घटनाक्रम आखिरकार समाप्त हो गया. चार दिनों तक चर्चा और चिंता का विषय बने इस प्रकरण का समाधान संवाद एवं आपसी सहमति के माध्यम से निकला. गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिख मंगलवार की शाम नीचे उतर आए और बाद में बुलेट पर सवार होकर अपने धार्मिक जयघोषों के साथ वहां से रवाना हो गए.

चार दिन बाद थमा नगरासू गुरुद्वारा विवाद (फोटो- ETV Bharat)

पुलिस प्रशासन ने बनाए रखी संयम और सतर्कता: घटना के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लगातार संयम और सतर्कता बनाए रखा. रविवार यानी 21 जून की रात एक निहंग सिख ने आत्मसमर्पण किया. जबकि, सोमवार यानी 22 जून को भोजन लेने नीचे आए एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया. इस दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हालात भी बने रहे.

सिख प्रतिनिधिमंडल के बातचीत के बाद माने निहंग: मंगलवार यानी 23 जून को पंजाब और पांवटा साहिब से पहुंचे सिख प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा प्रबंधन एवं छत पर मौजूद निहंग सिखों से अलग-अलग स्तर पर बातचीत की. कई दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी और गतिरोध समाप्त हो गया. इसके बाद शाम करीब साढ़े चार बजे सभी निहंग सिख सुरक्षित रूप से नीचे उतर आए और गुरुद्वारा परिसर से रवाना हो गए.

पुलिस प्रशासन का आभार जाते लोग (फोटो- ETV Bharat)

सभी निहंग सिख सकुशल अपने घरों को लौटे: वहीं, पांवटा साहिब से पहुंचे गुणगान सिंह और पंजाब से आए अजीत सिंह ने ईटीवी भारत पर कहा कि निहंग सिख किसी प्रकार की अराजकता फैलाने के उद्देश्य से वहां नहीं थे, बल्कि कर्णप्रयाग की घटना को लेकर उनके भीतर आक्रोश था. उन्होंने कहा कि सरकार, जिला प्रशासन और समुदाय के वरिष्ठ लोगों के प्रयासों से मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया है और सभी निहंग सिख सकुशल अपने घरों को लौट गए हैं.

"गुरुद्वारे की छत पर मौजूद सभी निहंग सिख सुरक्षित नीचे उतर आए हैं. उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है. पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."- विशाल मिश्रा, डीएम, रुद्रप्रयाग

प्रशासन ने ली राहत की सांस: गौर हो कि नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण ने जहां कुछ दिनों तक क्षेत्र में तनाव और चर्चाओं का माहौल बनाए रखा, तो वहीं इसका शांतिपूर्ण समाधान संवाद, धैर्य और प्रशासनिक संयम की वजह से मामला सुलझ गया. वहीं, निहंगों के गुरुद्वार से नीचे उतरने और उनके गंतव्य स्थल की ओर रवानगी के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है.

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