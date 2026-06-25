बड़ी संख्या में निहंग सिखों का उत्तराखंड कूच, पुलिस ने रोका, हिमाचल बॉर्डर पर हंगामा
पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग सिखों का जत्था हिमाचल के पांवटा साहिब पहुंच चुका है, जिन्होंने उत्तराखंड में घूसने का प्रयास किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 25, 2026 at 8:28 PM IST
विकासनगर: बड़ी संख्या में निहंग सिखों ने हिमाचल के पांवटा साहिब से कुल्हाल बॉर्डर से उत्तराखंड में घूसने का प्रयास किया, जिन्हें उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल की सीमा पर ही रोक लिया. फिलहाल सभी निहंगों को पांवटा साहिब गुरुद्वारे में भेज दिया गया है, जहां पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी भी गए हैं. उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंगों के साथ बैठक कर रहे हैं.
विकासनगर सीओ विवेक सिंह कुटियाल ने बताया कि, कुल्हाल में हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता चल रही है. बता दें कि नगरासू-कर्णप्रयाग विवाद के बाद निहंग सिखों ने 25 जून को उत्तराखंड कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो गई थी. 24 जून शाम से ही उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर स्थित कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात कर दिए गए थे. उत्तराखंड और हिमाचल सीमा को छावनी में तब्दील किया हुआ है.
#WATCH | Regarding the ongoing dispute in Karnaprayag and Nagrasu, a jatha of Nihang organizations (jathebandis) was heading towards Dehradun, Uttarakhand today from Gurdwara Singh Shaheedan located in Mohali. However, the Uttarakhand Police intercepted and stopped them at the… pic.twitter.com/JY1c5lUYtE— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
ये पूरा विवाद 16 जून की कर्णप्रयाग घटना से जुड़ा है. दरअसल, हेमकुंड साहिब की यात्रा कर लौट रहे कुछ निहंग श्रद्धालुओं का चमोली जिले के कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया था. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई थी.
आरोप है कि तभी कुछ निहंग श्रद्धालुओं ने तलवारों ने स्थानीय लोगों पर हमला किया, जिससे कई स्थानीय लोग घायल भी हो गए थे. इस घटना के बाद कर्णप्रयाग पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार भी किया था. तभी से ये मामला सुर्खियों में है.
उत्तराखंड कूच के लिए निकले निहंग सिख, पुलिस ने बैरिकेड़िंग लगाकर रोका, हिमाचल बॉर्डर पर हंगामा #Uttarakhand #nihangsikh #himachal @DehradunPolice @uttarakhandcops @pushkardhami pic.twitter.com/j5kMtIJX7R— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 25, 2026
कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं की गिरफ्तारी के विरोध में निहंग सिखों ने 25 जून को कर्णप्रयाग कूच करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो रखी है. आज 25 जून को बड़ी सख्या में पंजाब से निहंग सिखों के उत्तराखंड पहुंचने की सूचना थी, जिसके बाद से ही पुलिस अलर्ट हो रखी है. उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर भारी पुलिस फोर्स और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं.
अभी जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार करीब 300 ज्यादा निहंग सिख उत्तराखंड कूच के लिए हिमाचल बॉर्डर पर पहुंचे है. जिन्हें उत्तराखंड पुलिस ने कुल्हान बॉर्डर पर ही रोक रखा है. पुलिस का प्रयास बातचीत के जरिए निहंग सिखों के कार्यक्रमों को स्थगित करना है.
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