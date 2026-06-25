ETV Bharat / bharat

बड़ी संख्या में निहंग सिखों का उत्तराखंड कूच, पुलिस ने रोका, हिमाचल बॉर्डर पर हंगामा

पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग सिखों का जत्था हिमाचल के पांवटा साहिब पहुंच चुका है, जिन्होंने उत्तराखंड में घूसने का प्रयास किया.

himachal
निहंग सिखों ने किया उत्तराखंड कूच (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: बड़ी संख्या में निहंग सिखों ने हिमाचल के पांवटा साहिब से कुल्हाल बॉर्डर से उत्तराखंड में घूसने का प्रयास किया, जिन्हें उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल की सीमा पर ही रोक लिया. फिलहाल सभी निहंगों को पांवटा साहिब गुरुद्वारे में भेज दिया गया है, जहां पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी भी गए हैं. उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंगों के साथ बैठक कर रहे हैं.

विकासनगर सीओ विवेक सिंह कुटियाल ने बताया कि, कुल्हाल में हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता चल रही है. बता दें कि नगरासू-कर्णप्रयाग विवाद के बाद निहंग सिखों ने 25 जून को उत्तराखंड कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो गई थी. 24 जून शाम से ही उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर स्थित कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात कर दिए गए थे. उत्तराखंड और हिमाचल सीमा को छावनी में तब्दील किया हुआ है.

ये पूरा विवाद 16 जून की कर्णप्रयाग घटना से जुड़ा है. दरअसल, हेमकुंड साहिब की यात्रा कर लौट रहे कुछ निहंग श्रद्धालुओं का चमोली जिले के कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया था. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई थी.

आरोप है कि तभी कुछ निहंग श्रद्धालुओं ने तलवारों ने स्थानीय लोगों पर हमला किया, जिससे कई स्थानीय लोग घायल भी हो गए थे. इस घटना के बाद कर्णप्रयाग पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार भी किया था. तभी से ये मामला सुर्खियों में है.

कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं की गिरफ्तारी के विरोध में निहंग सिखों ने 25 जून को कर्णप्रयाग कूच करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो रखी है. आज 25 जून को बड़ी सख्या में पंजाब से निहंग सिखों के उत्तराखंड पहुंचने की सूचना थी, जिसके बाद से ही पुलिस अलर्ट हो रखी है. उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर भारी पुलिस फोर्स और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं.

अभी जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार करीब 300 ज्यादा निहंग सिख उत्तराखंड कूच के लिए हिमाचल बॉर्डर पर पहुंचे है. जिन्हें उत्तराखंड पुलिस ने कुल्हान बॉर्डर पर ही रोक रखा है. पुलिस का प्रयास बातचीत के जरिए निहंग सिखों के कार्यक्रमों को स्थगित करना है.

पढ़ें---

उत्तराखंड में हिमाचल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, पुलिस के साथ ITBP के जवान भी तैनात, जानिए क्यों

TAGGED:

NIHANG SIKHS ENTER UTTARAKHAND
NIHANG PAONTA SAHIB
निहंग सिखों का उत्तराखंड कूच
हिमचाल बॉर्डर पर निहंग सिखों रोका
NIHANG SIKHS UTTARAKHAND MARCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.