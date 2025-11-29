ETV Bharat / bharat

बिहार में नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार, पासपोर्ट और दस्तावेज की जांच कर रही पुलिस

ट्रेन से यात्रा कर रहा था: सहरसा रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप में से यह कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार उक्त नागरिक ट्रेन में सवार होकर बनमनखी की ओर जा रहा था. इसी दौरान जीआरपी और सहरसा पुलिस ने रोककर उससे पूछताछ की. हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है.

सहरसा: बिहार के सहरसा जंक्शन पर उस वक्त यात्री आश्चर्य में पड़ गए जब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति नाइजीरिया का रहने वाला है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट और कोई वैध दस्तावेज नहीं है. जिस कारण उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही.

क्यों आया भारत, पुलिस कर रही जांच?: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक से उसकी पहचान, भारत आने का उद्देश्य और उसके ठहरने से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच की जा रही है. मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

वीजा, पासपोर्ट कुछ भी नहीं: इस कार्रवाई की पुष्टि कटिहार रेल पुलिस अधीक्षक हरि शंकर कुमार ने की. उन्होंने बताया कि एक नाइजीरियन व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज जैसे वीजा, पासपोर्ट कुछ भी नहीं है. न ही उनके पास टिकट थे.

सहरसा रेल पुलिस कार्यालय (ETV Bharat)

" पूछताछ में पता चला कि उनका नाम अब्राहम है. दिल्ली से पटना उतरे थे और कोशी एक्सप्रेस से पटना से पूर्णिया जा रहे थे. इसी क्रम में सहरसा स्टेशन पर डिटेन किया गया. वरीय अधिकारी को सूचना दे दी गई है. सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी." -हरि शंकर कुमार, रेल एसपी, कटिहार

