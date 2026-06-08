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मालवीय नगर अग्निकांड: नाइजीरिया के नागरिक की मौत, परिजन ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार, कही ये बात

नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. लेकिन इससे सबसे ज्यादा द्रवित वे लोग हुए, जिनके परिजनों की इस आग की चपेट में आकर मौत हो गई. मृतकों में कुछ नाइजीरियाई नागरिक भी थे, जिनके रिश्तेदारों ने अब भारत सरकार से अपील की है. उनका कहा है कि उनके परिजनों के शवों को नाइजीरिया भेजने के लिए सरकार मदद करे.

मृतक के रिश्तेदार ओबेरा ने बताया कि इस मालवीय नगर अग्निकांड हादसे में नाइजीरिया निवासी ओकेले (OKELE) की शुक्रवार देर रात सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं दूसरे पीड़ित आईकेजू (IKEAZU) की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज मैक्स साकेत अस्पताल में चल रहा है. ओबेरा के अनुसार, आईकेजू इलाज के लिए भारत आए थे, जबकि ओकेले उनकी मदद और देखभाल के लिए साथ आए थे.

ओबेरा, मृतक के रिश्तेदार (ETV Bharat)

स्वदेश भेजने की अपील: उन्होंने बताया कि हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. अब तक मालवीय नगर थाने की पुलिस ने काफी सहायता की है, लेकिन परिवार को अपने मृतक परिजन के शव को नाइजीरिया भेजने के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है. उन्होंने भारत सरकार से मानवीय आधार पर सहयोग देने और शव को स्वदेश भेजने की व्यवस्था कराने की अपील की है.