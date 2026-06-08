मालवीय नगर अग्निकांड: नाइजीरिया के नागरिक की मौत, परिजन ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार, कही ये बात
दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद यहां दोषियों पर कार्रवाई जारी है, वहीं मृतक के परिजन से सरकार से अपील की है. पढ़ें खबर..
Published : June 8, 2026 at 3:36 PM IST
नई दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. लेकिन इससे सबसे ज्यादा द्रवित वे लोग हुए, जिनके परिजनों की इस आग की चपेट में आकर मौत हो गई. मृतकों में कुछ नाइजीरियाई नागरिक भी थे, जिनके रिश्तेदारों ने अब भारत सरकार से अपील की है. उनका कहा है कि उनके परिजनों के शवों को नाइजीरिया भेजने के लिए सरकार मदद करे.
मृतक के रिश्तेदार ओबेरा ने बताया कि इस मालवीय नगर अग्निकांड हादसे में नाइजीरिया निवासी ओकेले (OKELE) की शुक्रवार देर रात सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं दूसरे पीड़ित आईकेजू (IKEAZU) की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज मैक्स साकेत अस्पताल में चल रहा है. ओबेरा के अनुसार, आईकेजू इलाज के लिए भारत आए थे, जबकि ओकेले उनकी मदद और देखभाल के लिए साथ आए थे.
स्वदेश भेजने की अपील: उन्होंने बताया कि हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. अब तक मालवीय नगर थाने की पुलिस ने काफी सहायता की है, लेकिन परिवार को अपने मृतक परिजन के शव को नाइजीरिया भेजने के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है. उन्होंने भारत सरकार से मानवीय आधार पर सहयोग देने और शव को स्वदेश भेजने की व्यवस्था कराने की अपील की है.
अब तक 22 की मौत: गौरतलब है कि, मालवीय नगर के एक होटल में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो पास के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के रिश्तेदार थे. इस अग्निकांड में विदेशी नागरिकों सहित 50 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे. हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 37 घायल अस्पतालों में भर्ती कराए गए थे. वहीं अब एक और मौत होने से हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 22 हो गया है. दमकल विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर मौके से 49 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था.
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