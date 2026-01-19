ETV Bharat / bharat

डिग्री से पहले ही जॉब की गारंटी! NIFT हैदराबाद की निदेशक ने बताया कैसे संवारें भविष्य

NIFT हैदराबाद की डायरेक्टर मालिनी दिवाकला ने 'ईनाडु-ETV भारत' से खास बातचीत में फैशन टेक्नोलॉजी में करियर के बारे में विस्तार से बातचीत की.

NIFT Hyderabad Director Malini Divakala
NIFT हैदराबाद की डायरेक्टर मालिनी दिवाकला. (ETV Bharat)
January 19, 2026

Published : January 19, 2026 at 5:38 PM IST

हैदराबाद: फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइन का दायरा अब केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहा. आज यह एक विशाल इंडस्ट्री बन चुकी है. रचनात्मक युवाओं के लिए करियर के असीमित अवसर खोल रही है. यह कहना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) हैदराबाद की निदेशक मालिनी दिवाकला का. मालिनी दिवाकला ने 'ईनाडु-ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में इस बारे में विस्तार से बात की.

मालिनी दिवाकला ने कहा कि NIFT के कोर्स न केवल नौकरी दिलाने में मदद करते हैं, बल्कि उद्यमियों (entrepreneurs) के रूप में आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य फैशन इंडस्ट्री को उच्च गुणवत्ता वाले और कुशल पेशेवर उपलब्ध कराना है. आगामी फरवरी 2026 में होने वाली NIFT प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण (registration) की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है.

NIFT क्यों जरूरी है

मालिनी दिवाकला ने कहा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में पहले बहुत कम भारतीय ब्रांड हुआ करते थे. वर्तमान में, हमारे देश से अंतरराष्ट्रीय स्तर के नए ब्रांड उभर रहे हैं. फैशन डिजाइन क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की बहुत अधिक आवश्यकता है. NIFT का लक्ष्य इसी मांग को पूरा करने के लिए कुशल लोग तैयार करना है. इसी के अनुरूप फैशन शिक्षा प्रणाली को तैयार किया गया है.

उन्होंने कहा- ''हम छात्रों को न केवल कपड़ों की डिजाइनिंग में, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं. हम फैशन गारमेंट बिजनेस (व्यापार) और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. हमारे पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से फैशन, निटवियर और टेक्सटाइल डिजाइन शामिल हैं.''

निफ्ट के छात्रों की मांग

मालिनी दिवाकला ने कहा कि NIFT के छात्रों की बाजार में बहुत मांग है. वे अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने से पहले ही नौकरी हासिल कर लेते हैं. प्रमुख ब्रांड और कपड़े बनाने वाली कंपनियां उन्हें नौकरी पर रख रही हैं. कई छात्र स्वतंत्र डिजाइनर और उद्यमी (entrepreneurs) के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और फैशन व्यवसाय में अपने खुद के ब्रांड स्थापित कर रहे हैं. अन्य लोग फिल्म उद्योग को अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं.

हैदराबाद कैंपस में 7 कोर्स

हैदराबाद कैंपस में स्नातक (अंडरग्रेजुएट) स्तर के सात कोर्स उपलब्ध हैं. ये हैं- फैशन डिजाइन, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, फैशन कम्युनिकेशन, निटवियर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी. इसके अलावा, यहां 'मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट' नाम का एक स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) कोर्स भी संचालित किया जा रहा है.

MALINI DIVAKALA INTERVIEW
NIFT HYDERABAD
निफ्ट हैदराबाद
फैशन टेक्नोलॉजी
NIFT ADMISSION 2026

