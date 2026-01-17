ETV Bharat / bharat

क्या आपने कभी देखा है ऐसा 'आमंत्रण पत्र'? जिसमें दिखती है 8 राज्यों की अनोखी विरासत

इस निमंत्रण किट का हर हिस्सा इस क्षेत्र की विशिष्ट परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों और कलात्मक समझ को दर्शाता है. निमंत्रण का बाहरी डिब्बा बांस की बुनी हुई चटाई से बनाया गया है, जो त्रिपुरा में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली तकनीक है. इसमें रंगे हुए सूती धागों से 'ताना' और बांस की बारीक कतरनों से 'बाना' तैयार किया गया है.

तीन महीने की अवधि में, एनआईडी अहमदाबाद के निदेशक डॉ. अशोक मंडल के नेतृत्व में 350 से अधिक कारीगरों ने एनआईडी के संकाय सदस्यों, छात्रों, तकनीकी कर्मचारियों और डिजाइनरों के साथ मिलकर काम किया. इस मुख्य डिजाइन टीम का नेतृत्व प्रोफेसर एंड्रिया नोरोन्हा और डॉ. सी.एस. सुशांत ने किया. इस कार्य में एनआईडी के अहमदाबाद और बेंगलुरु परिसरों के बीच गहरा तालमेल रहा, जिसमें कारीगरों ने सीधे अपने गांवों से शिल्प तत्वों को तैयार किया.

एनआईडी अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना की शुरुआत सितंबर 2025 के अंत में हुई थी, जब संस्थान की एक टीम ने कारीगरों, शिल्प समूहों और संस्थान के पूर्व छात्रों से जुड़ने के लिए पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का व्यापक दौरा किया.

राष्ट्रपति भवन द्वारा सौंपे गए इस कार्य के तहत, निमंत्रण किट में भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की पारंपरिक शिल्प और सामग्री संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है. इस डिजाइन प्रोजेक्ट को NID और पूरे क्षेत्र के कारीगर समुदायों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में तैयार किया गया है, जो उनके कौशल, सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबल प्रथाओं को उजागर करता है.

नई दिल्ली/अहमदाबादः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID), अहमदाबाद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले 'एट होम' (At Home) कार्यक्रम के लिए एक विशेष औपचारिक निमंत्रण किट तैयार की है. यह रिसेप्शन 26 जनवरी, 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के लिए आयोजित किया जाएगा.

राष्ट्रपति भवन के लिए कार्ड बनाती कारीगर. (ETV Bharat)

अतिथि के पते वाले हस्तनिर्मित कागज के टैग के साथ मेघालय का एक 'स्मोक्ड' बांस का आभूषण लगाया गया है, जो इसे गहरा भूरा रंग देता है. कवर पर बने सजावटी चित्र पारंपरिक असमिया पांडुलिपि चित्रों (मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स) से प्रेरित हैं. जबकि निमंत्रण पत्र के नीचे लगा कपड़े का पैनल पूर्वोत्तर के स्थानीय जीव-जंतुओं और वनस्पतियों को दर्शाता है.

इस किट की एक मुख्य विशेषता अष्टकोणीय बांस की बुनाई से बना एक 'वॉल-हैंगिंग स्क्रॉल' (दीवार पर टांगने वाला पर्चा) है, जो खुलने पर प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य की हस्तशिल्प कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है. इसकी संरचना और तिरंगे धागों को एक पारंपरिक 'लोइन लूम' (कमर करघा) के समान दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पोर्टेबल बुनाई उपकरण है.

कार्ड तैयार की प्रक्रिया में जुटे कारीगर. (ETV Bharat)

प्रदर्शित शिल्प तत्वों में सिक्किम के बिछुआ (नेटल) के रेशों से बना बुना हुआ कपड़ा शामिल है, जो लेप्चा 'थारा' बुनाई से प्रेरित है. यह पारंपरिक रूप से बिछुआ के रेशों से बनाया जाता है और कंचनजंगा पर्वत से जुड़ा है. इसके अलावा, मेघालय का एक हरा बांस का कोस्टर है, जो 'कनुप' नामक पारंपरिक रेन शील्ड (बारिश से बचाने वाला कवच) के डिजाइन जैसा दिखता है. इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए बांस और ताड़ की पत्तियों की दो परतों के साथ बुना गया है.

इस स्क्रॉल में असम का एक छोटा बांस का 'जॉ हार्प' या 'गोगोना' (Gogona) भी शामिल है, जो रोंगाली बिहू उत्सवों का एक अभिन्न वाद्ययंत्र है. इसके साथ ही इसमें त्रिपुरा के बेंत और बांस से बने जटिल आभूषण हैं, जिन्हें साधारण औजारों और प्राकृतिक गोंद का उपयोग करके बनाया गया है. इसमें नगालैंड का एक दुर्लभ कपड़ा भी है, जो जंगली नारंगी 'रिया' और हिमालयी बिछुआ (नेटल) के रेशों से बना है, जो खियामनियुंगन नगा जनजाति के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है.

राष्ट्रपति भवन के लिए तैयार किया गया कार्ड. (ETV Bharat)

इसके अलावा, इस किट में मिजोरम का एक हथकरघा से बुना हुआ 'पुआन चेई' भी शामिल है, जो अपने विस्तृत ज्यामितीय पैटर्नों के लिए जाना जाता है. त्योहारों व शादियों के दौरान पहना जाता है. इसमें मणिपुर की 'लोंगपी ब्लैक पॉटरी' का एक नमूना भी है, जिसे सर्पेन्टाइन चट्टान और मिट्टी से आकार दिया जाता है और प्राकृतिक चमक पैदा करने के लिए पत्तियों से पॉलिश किया जाता है. इस पर राज्य का फूल, शिरुई लिली, दर्शाया गया है.

एनआईडी के अधिकारियों ने कहा कि यह निमंत्रण न केवल एक औपचारिक कार्ड है, बल्कि पूर्वोत्तर की कलात्मक विरासत के प्रति एक जीवंत सम्मान भी है. यह सामग्रियों की मौसमी प्रकृति, विकेंद्रीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं और शिल्प, पर्यावरण एवं समुदाय के बीच के गहरे संबंध को मान्यता देता है.

राष्ट्रपति भवन के लिए तैयार कार्ड. (ETV Bharat)

