दिल्ली बम ब्लास्ट : इसके पीछे कौन है शामिल, NIA इसकी भी कर रहा पड़ताल
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लाल किले में विस्फोट अमोनियम-नाइट्रेट ईंधन-तेल और डेटोनेटर की मदद से किया गया था.
Published : November 11, 2025 at 7:02 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: दिल्ली विस्फोट मामले को अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद एनआईए ने मंगलवार को विस्फोट के दो प्रमुख घटकों की गहन जांच शुरू कर दी, जिसमें विस्फोट का कारण और घटना के पीछे शामिल संगठन शामिल हैं.
राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत के एक दिन बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार को मामला एनआईए को सौंप दिया. प्रारंभिक जांच से पता चला कि विस्फोट अमोनियम-नाइट्रेट ईंधन-तेल (ANFO) और डेटोनेटर की मदद से किया गया था.
एनआईए के पूर्व महानिदेशक वाईसी मोदी ने बताया, "अमोनियम नाइट्रेट (NH4NO3) एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कृषि में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में किया जाता है. हालांकि, जब इसे ईंधन तेल जैसे ईंधन स्रोत, जो एक पेट्रोलियम-आधारित पदार्थ है, के साथ मिलाया जाता है, तो यह अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल, या एएनएफओ, नामक एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक बनाता है."
मोदी ने कहा कि मामले की उचित जांच से पता चल जाएगा कि विस्फोट में एएनएफओ का इस्तेमाल किया गया था या नहीं. एएनएफओ में आमतौर पर लगभग 94 प्रतिशत अमोनियम नाइट्रेट और 6 प्रतिशत ईंधन तेल होता है. अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि ईंधन तेल दहनशील पदार्थ के रूप में कार्य करता है.
विशेषज्ञों ने कहा कि ईंधन तेल छिद्रयुक्त अमोनियम-नाइट्रेट कणों में अवशोषित हो जाता है, जिससे इसे संभालना और परिवहन करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है.
एक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के बम निरोधक दस्ते के सदस्य सतीश कुमार ने बताया, "विस्फोट के लिए एक प्रारंभिक उच्च-ऊर्जा उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, आमतौर पर एक डेटोनेटर या बूस्टर विस्फोटक, क्योंकि एएनएफओ सामान्य प्रज्वलन स्रोतों के प्रति काफी असंवेदनशील होता है. एएनएफओ विस्फोट की प्रचंडता अमोनियम-नाइट्रेट और ईंधन तेल के प्रज्वलन के दौरान होने वाली तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया से पैदा होती है."
एएनएफओ एक कम लागत वाला विस्फोटक एजेंट है जो इसे आतंकवादियों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है. हैंडलिंग और भंडारण के दौरान एएनएफओ की स्थिरता आकस्मिक विस्फोट के जोखिम को कम करती है, लेकिन एक बार ट्रिगर होने पर विनाशकारी विस्फोट होता है, जैसा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुआ था.
कुमार ने कहा, "विस्फोट की प्रकृति से संकेत मिलता है कि इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया गया था. हालांकि, फोरेंसिक जांच से पता चलेगा कि किस तरह के रसायन का इस्तेमाल किया गया था." इससे पहले 2012 में, पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए कम तीव्रता वाले सिलसिलेवार विस्फोटों में प्रयोग किए गए बमों में अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी.
