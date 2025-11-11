ETV Bharat / bharat

दिल्ली बम ब्लास्ट : इसके पीछे कौन है शामिल, NIA इसकी भी कर रहा पड़ताल

विस्फोट स्थल पर जांच करते अधिकारी ( ANI )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: दिल्ली विस्फोट मामले को अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद एनआईए ने मंगलवार को विस्फोट के दो प्रमुख घटकों की गहन जांच शुरू कर दी, जिसमें विस्फोट का कारण और घटना के पीछे शामिल संगठन शामिल हैं. राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत के एक दिन बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार को मामला एनआईए को सौंप दिया. प्रारंभिक जांच से पता चला कि विस्फोट अमोनियम-नाइट्रेट ईंधन-तेल (ANFO) और डेटोनेटर की मदद से किया गया था. एनआईए के पूर्व महानिदेशक वाईसी मोदी ने बताया, "अमोनियम नाइट्रेट (NH4NO3) एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कृषि में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में किया जाता है. हालांकि, जब इसे ईंधन तेल जैसे ईंधन स्रोत, जो एक पेट्रोलियम-आधारित पदार्थ है, के साथ मिलाया जाता है, तो यह अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल, या एएनएफओ, नामक एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक बनाता है." मोदी ने कहा कि मामले की उचित जांच से पता चल जाएगा कि विस्फोट में एएनएफओ का इस्तेमाल किया गया था या नहीं. एएनएफओ में आमतौर पर लगभग 94 प्रतिशत अमोनियम नाइट्रेट और 6 प्रतिशत ईंधन तेल होता है. अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि ईंधन तेल दहनशील पदार्थ के रूप में कार्य करता है.