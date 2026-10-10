NIA करेगी कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच, FIR दर्ज
फ्लाईदुबई की पैसेंजर फ्लाइट में कथित रूप से एक ओमानी सह पायलट ने साथी पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था.
Published : October 10, 2026 at 5:40 PM IST
नई दिल्ली : एनआईए ने पिछले महीने फ्लाईदुबई की उड़ान के दौरान कॉकपिट के अंदर भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर हुए हमले की जांच को लेकर मामला दर्ज कर लिया है.
शनिवार को अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला विमान अपहरण रोधी अधिनियम, 2016 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.
एनआईए के द्वारा नौ अक्टूबर को दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारतीय नागरिक पायलट स्मित मच्छर पर 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में उनके सह-पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला कथित तौर पर विमान का अपहरण करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश के तहत किया गया था.
NIA registers case to probe mid-air cockpit attack on Captain Smit Machchhar aboard Flydubai flight: NIA Officials— ANI (@ANI) October 10, 2026
प्लेन में 174 यात्री व 6 क्रू मेंबर सवार थे
फिलहाल अब इस मामले की जांच एनआईए भी करेगी. अभी तक इजराइल और दुबई की जांच एजेंसिया इसकी जांच कर रही थीं, लेकिन अब भारत में भी एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है. 30 सितंबर 2026 को फ्लाईदुबई की विमान संख्या FZ1073 में जिस वक्त यह घटना घटी थी उस वक्त 174 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे.
बता दें कि इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर को देश का सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है. मच्छर ने फ्लाईदुबई के एक विमान के कॉकपिट में अपने सह-पायलट के हमले का बहादुरी से मुकाबला किया था. उनके इसी साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा.
इसी सिलसिले में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गुरुवार को छह लोगों को नागरिक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया. ये सभी लोग 30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में सवार थे. यरूशलम में राष्ट्रपति आवास पर आयोजित समारोह में इसाक हर्जोग ने भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना की. उन्होंने कहा कि आज जिन इजराइली नायकों को सम्मानित किया जा रहा है, उनके साथ वह कैप्टन स्मित मच्छर के स्वस्थ होने की भी दिल से कामना करते हैं.
इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और काम के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने एक बड़े हादसे को टालने में मदद की. उन्होंने कहा कि स्मित के ठीक होने के बाद उन्हें इजराइल की ओर से नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. राष्ट्रपति ने इसे अपने लिए सम्मान की बात बताया. ‘प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म’ इजराइल का वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.
(इनपुट-PTI)
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