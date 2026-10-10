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NIA करेगी कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच, FIR दर्ज

फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ( file photo-IANS )

नई दिल्ली : एनआईए ने पिछले महीने फ्लाईदुबई की उड़ान के दौरान कॉकपिट के अंदर भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर हुए हमले की जांच को लेकर मामला दर्ज कर लिया है.

शनिवार को अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला विमान अपहरण रोधी अधिनियम, 2016 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.