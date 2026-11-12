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कुलगाम हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की हलचल: दिल्ली में NIA का बड़ा मंथन, अमित शाह भी करेंगे समीक्षा बैठक

जम्मू-कश्मीर में गुरुवार, 12 नवंबर, 2026 को कुलगाम जिले में एक चेकपॉइंट पर तैनात CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षाकर्मी नज़र रख रहे हैं. ( IANS )

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के फिर से बढ़ने के बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) 19 और 20 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन की मेजबानी करेगी. इस सम्मेलन का मुख्य फोकस पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, कट्टरपंथ, टेरर फंडिंग और नार्को-टेररिज्म के बढ़ते खतरे पर रहेगा.

इस सम्मेलन की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच सीमा पार से मिल रहे समर्थन के दम पर काम करने वाले आतंकी नेटवर्क की उभरती चुनौतियों पर गंभीर मंथन होने की उम्मीद है. इसके अलावा, देश के भीतर और विदेशों में कट्टरपंथ फैलाने की कोशिशों और आतंकवाद को जिंदा रखने वाले वित्तीय एवं रसद नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी.