कुलगाम हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की हलचल: दिल्ली में NIA का बड़ा मंथन, अमित शाह भी करेंगे समीक्षा बैठक
इस सम्मेलन का मुख्य फोकस पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, कट्टरपंथ, टेरर फंडिंग और नार्को-टेररिज्म के बढ़ते खतरे पर रहेगा. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 12, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के फिर से बढ़ने के बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) 19 और 20 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन की मेजबानी करेगी. इस सम्मेलन का मुख्य फोकस पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, कट्टरपंथ, टेरर फंडिंग और नार्को-टेररिज्म के बढ़ते खतरे पर रहेगा.
इस सम्मेलन की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच सीमा पार से मिल रहे समर्थन के दम पर काम करने वाले आतंकी नेटवर्क की उभरती चुनौतियों पर गंभीर मंथन होने की उम्मीद है. इसके अलावा, देश के भीतर और विदेशों में कट्टरपंथ फैलाने की कोशिशों और आतंकवाद को जिंदा रखने वाले वित्तीय एवं रसद नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी.
यह सम्मेलन बुधवार को कुलगाम जिले के अखरान में सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए हमले के कुछ दिनों बाद आयोजित हो रहा है, जिसमें तीन जवान घायल हो गए थे. घायल जवानों के खतरे से बाहर होने की पुष्टि करते हुए सीआरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) जीपी सिंह ने गुरुवार को बताया कि तीनों जवानों की हालत में सुधार हो रहा है.
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ताजा हमला लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाकृत शांति के बाद केंद्र शासित प्रदेश में फिर से अस्थिरता फैलाने की पाकिस्तान में बैठे आकाओं की एक कोशिश को दर्शाता है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा कि स्थानीय स्तर पर भर्ती होने वाले आतंकियों की घटती संख्या ने पाकिस्तान स्थित आकाओं को अशांति फैलाने के लिए विदेशी आतंकियों पर तेजी से निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया है.
वैद ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में अब ज्यादा स्थानीय आतंकी नहीं बचे हैं. जो भी 60-70 आतंकी बचे हैं, उनमें से अधिकांश विदेशी हैं. इसी वजह से पाकिस्तानी आतंकी आका क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि कुलगाम हमला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा बलों को काफी लंबे समय से इस इलाके में इस तरह के हमले का सामना नहीं करना पड़ा था.
इससे पहले सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने वाला ऐसा ही एक हमला जुलाई में कुलगाम में हुआ था. वैद के अनुसार, स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से विदेशी आतंकियों को मिलने वाला सहयोगी ढांचा अभी भी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ है, खासकर दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में.
उन्होंने कहा, "दक्षिण कश्मीर जमात-ए-इस्लामी का गढ़ है, जो इन आतंकियों को स्थानीय नेटवर्क उपलब्ध कराता है. आज स्थानीय युवक आतंकवाद में शामिल होने को तैयार नहीं हैं, और इसी बात ने पाकिस्तानी आतंकी आकाओं को परेशान कर रखा है." इस बात पर जोर देते हुए कि विदेशी आतंकी स्थानीय मदद के बिना अपनी गतिविधियां जारी नहीं रख सकते, वैद ने ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकियों को रसद सहायता व पनाह देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की मांग की.
सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिरीक्षक एमएल वर्मा ने भी स्थानीय सहयोगी नेटवर्क को ध्वस्त करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और हमदर्द अक्सर आतंकियों की आवाजाही, संचार और रसद संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं. वर्मा ने कहा, "कई मौकों पर यह पाया गया है कि स्थानीय पुलिसकर्मी भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं."
जम्मू-कश्मीर में अपनी सेवा के अनुभवों का हवाला देते हुए वर्मा ने कहा कि पुलिस बल में मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की मौजूदगी का फायदा आतंकी हमदर्द उठा सकते हैं, जो संवेदनशील जानकारी हासिल करने या आतंकी अभियानों को आसान बनाने की फिराक में रहते हैं. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार की एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों में गैर-स्थानीय कर्मी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस हमेशा स्थानीय होती है. ओजीडब्ल्यू और आतंकी हमदर्द इस बात का फायदा उठा सकते हैं."
इस बीच, सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संदिग्ध कमांडर मोहम्मद लतीफ भट उर्फ लतीफ भट को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. वह लश्कर के मुखौटा संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में कश्मीर घाटी के सबसे वांछित आतंकियों में से एक है. एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बुधवार को कुलगाम में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हुए हमले के पीछे लतीफ भट के मास्टरमाइंड होने का संदेह है.
प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि इस ताजा हमले में इस्तेमाल की गई 'गोली मारो और भाग निकलो' की रणनीति जुलाई में हुए सिलसिलेवार हमलों से काफी मिलती-जुलती है. इससे इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही नेटवर्क का हाथ होने का संदेह पैदा हो गया है. भट का नाम इस साल हुए कई अन्य हमलों से भी जुड़ा रहा है. इनमें 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या और 31 जुलाई को कुलगाम में प्रवासी मजदूरों की हत्या शामिल है.
इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी.
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी, दोनों जगहों पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह नई सक्रियता आतंकी नेटवर्क, स्थानीय सपोर्ट सिस्टम और उभरते सुरक्षा खतरों को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच देखने को मिल रही है.
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