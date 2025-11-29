दिल्ली कार ब्लास्ट: उत्तराखंड में NIA का छापा, हल्द्वानी से हिरासत में लिए गए इमाम समेत 2 लोग
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. एनआईए ने हल्द्वानी में कई जगहों पर छापा मारा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2025 at 1:56 PM IST
हल्द्वानी: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए (National Investigation Agency) को उत्तराखंड से भी बड़ी लीड मिली है. एनआईए ने उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में कई जगहों पर छापेमारी की है. उत्तराखंड पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने हल्द्वानी के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर से निकला है.
दिल्ली ब्लास्ट के जांच की आग अब हल्द्वानी के वनभूलपुरा तक पहुंच चुकी है. बताया जा रहा है कि कल देर रात एनआईए, दिल्ली पुलिस, एलआईयू और जनपद की पुलिस ने मस्जिद में छापेमारी की थी. इसके बाद टीम ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. एनआईए की टीम दो लोगों को अपने साथ दिल्ली भी ले गई है.
NIA India (@NIA_India) posts, " nia arrests 4 more prime accused in red fort blast case, taking total to 6." pic.twitter.com/iKp59RZth5— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2025
पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर की कॉल डिटेल खंगाली गई तो हल्द्वानी का कनेक्शन सामने आया. इसके बाद ही दिल्ली से एनआईए की टीम हल्द्वानी पहुंची और वनभूलपुरा इलाके में स्थित मस्जिद में छापा मारा.
बताया जा रहा है कि एनआईए को मस्जिद के इमाम के खिलाफ कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं, उसी आधार पर एनआईए ने मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया है. इमाम के अलावा एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.
NIA Arrests Terrorist Umar Un Nabi’s Harbourer in Delhi Terror Blast Case pic.twitter.com/PfSZatavZZ— NIA India (@NIA_India) November 26, 2025
फिलहाल एहतियात के तौर पर हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दी गया है. फिलहाल हल्द्वानी पुलिस अधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है. पुलिस सोर्स के मुताबिक कल देर रात सुरक्षा एजेंसी, दिल्ली पुलिस और जनपद पुलिस ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में छापेमारी कर कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर से निकला है.
दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत हुई थी. इसके अलावा 20 से अधिक लोगों घायल हुए थे. इस ब्लास्ट में उत्तराखंड का एक युवक भी घायल हुआ था. इस ब्लास्ट की जांच एनआईए (National Investigation Agency) को दी गई है. एनआईए इस मामले में अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
