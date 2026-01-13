ETV Bharat / bharat

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच अब NIA के हाथों में, दर्ज हो चुकी है FIR

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच अब NIA के हाथों में ( ANI )

नई दिल्ली: गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच अब सुरक्षा एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपने हाथ में ले ली है. इसकी जांच पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. ताजा जानकारी के मुताबिक सेंट्रल एजेंसी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है और उम्मीद है कि वह इसमें शामिल पूरे सिंडिकेट का पता लगाकर और नेटवर्क से जुड़े मनी ट्रेल को फॉलो करके जांच का दायरा बढ़ाएगी. इस मामले की जानकारी देने वाले अधिकारियों ने बताया कि एनआईए (NIA) ने पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद इस मामले में एक नई एफआईआर (FIR) भी दर्ज की है. यह फैसला गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देशों के बाद उठाया गया है, ताकि गैर-कानूनी इमिग्रेशन को बढ़ावा देने वाले और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा करने वाले संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सके.