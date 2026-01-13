अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच अब NIA के हाथों में, दर्ज हो चुकी है FIR
इस मामले की जांच पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी. पिछले हफ्ते FIR भी दर्ज की गई थी. विस्तार से पढ़ें.
Published : January 13, 2026 at 11:49 AM IST
नई दिल्ली: गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच अब सुरक्षा एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपने हाथ में ले ली है. इसकी जांच पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
ताजा जानकारी के मुताबिक सेंट्रल एजेंसी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है और उम्मीद है कि वह इसमें शामिल पूरे सिंडिकेट का पता लगाकर और नेटवर्क से जुड़े मनी ट्रेल को फॉलो करके जांच का दायरा बढ़ाएगी. इस मामले की जानकारी देने वाले अधिकारियों ने बताया कि एनआईए (NIA) ने पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद इस मामले में एक नई एफआईआर (FIR) भी दर्ज की है. यह फैसला गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देशों के बाद उठाया गया है, ताकि गैर-कानूनी इमिग्रेशन को बढ़ावा देने वाले और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा करने वाले संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सके.
इस केस को बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ी एक 'गहरी साजिश' बताया जा रहा है. इसे शुरू में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश की राष्ट्रीय राजधानी में गैर-कानूनी घुसपैठ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान दर्ज किया था. इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने कम से कम दो एफआईआर (FIR) दर्ज की थीं, जिनमें दिल्ली में गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था. दिल्ली पुलिस की कई टीमों को नेटवर्क के अलग-अलग पहलुओं की जांच करने का काम सौंपा गया था. इनमें भारत में गैर-कानूनी एंट्री के रास्ते, पहचान के नकली डॉक्यूमेंट बनाने वाले सिंडिकेट, रहने की जगह देने वाले लोग, और गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स को नौकरी दिलाने वाले एजेंट शामिल थे.
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एफआईआर (FIR) का मकसद बांग्लादेश से दिल्ली में गैर-कानूनी माइग्रेशन को मुमकिन बनाने वाले ऑर्गनाइज़्ड स्ट्रक्चर का पर्दाफाश करना और अलग-अलग लेवल पर शामिल खास लोगों की पहचान करना था. अब जब एनआईए (NIA) के हाथों में केस है, ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि जांच क्रॉस-बॉर्डर लिंक, फंडिंग चैनल और रैकेट के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने पर फोकस करेगी.
