विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में NIA की विशेष कोर्ट ने दो और दोषियों को सजा सुनाई
विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है. विशेष अदालत ने दो और आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी है.
Published : October 18, 2025 at 9:00 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और दोषियों को सजा सुनाई है. इससे इस मामले में अब तक कुल चार आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है. केंद्रीय एजेंसी के एक बयान में इसकी जानकारी दी गई.
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की विशेष अदालत ने मुंबई के मोहम्मद हारून हाजी अब्दुल रहमान लकड़ावाला को यूए(पी) अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत साढ़े पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. गुजरात के गोधरा निवासी इमरान याकूब गिलेटी को इन्हीं अपराधों के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई.
बयान में कहा गया है कि आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना न चुकाने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद भी काटनी होगी. यह मामला देश में सक्रिय विदेशी जासूसों, एजेंटों द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और भारतीय नौसेना प्रतिष्ठानों में की गई जासूसी गतिविधियों से संबंधित है.
लकड़ावाला को एनआईए ने मई 2020 में और गिलेटी को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. बयान में कहा गया है कि उन्हें उनके संबंधित गृह राज्यों से गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपी विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंट पाए गए और भारत में जासूसी गतिविधियों में शामिल थे.
इससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा था. ये लोग व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी जासूसों, एजेंटों के साथ नियमित संपर्क में थे. इसके अलावा एनआईए के बयान के अनुसार दोनों के पाकिस्तान में रिश्तेदार थे और पड़ोसी देश की यात्राओं के दौरान वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में आए थे. इसका पता जाँच से चला.
वे गैरकानूनी माध्यमों से पाकिस्तान के साथ अवैध कपड़ों और अन्य कई व्यवसायों में लगे हुए थे. इन व्यवसायों से प्राप्त धन का उपयोग भारत में जासूसी गतिविधियों के लिए किया जाता था. आरोपियों ने पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर मुंबई और गोधरा से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पॉइंट्स ऑफ सेल (पीओएस) और अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आरोपी नौसेना कर्मियों के खातों में विभिन्न राशियाँ जमा की थी.
एनआईए ने दिसंबर 2019 में काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन, खुफिया विभाग, आंध्र प्रदेश पुलिस, विजयवाड़ा से जाँच का जिम्मा संभाला था. एनआईए ने जाँच के दौरान 11 नौसेना कर्मियों सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने जून 2020 में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. इसके बाद मार्च 2021 में एक आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था. मामले में आगे की जाँच और सुनवाई जारी है.