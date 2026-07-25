पश्चिम बंगाल: NIA ने बीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया, संदिग्ध गिरफ्तार
NIA ने बीरभूम के नलहाटी में विस्फोटक जमा करने के पीछे के उद्देश्य का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है.
Published : July 25, 2026 at 1:27 PM IST
कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नलहाटी में छापेमारी की और भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट की 20 बोरियां और कई डेटोनेटर शामिल हैं. इस घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.
इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. NIA ने इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा करने के पीछे के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है.
जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, NIA अधिकारियों को नलहाटी में विस्फोटक के भंडार के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. इस खास सूचना पर कार्रवाई करते हुए, NIA की एक स्पेशल टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से इलाके में छापा मारा. तलाशी के बाद, अमोनियम नाइट्रेट की 20 बोरियां और कई डेटोनेटर बरामद किए गए. एक संदिग्ध को मौके पर हिरासत में लिया गया और बाद में उसके बयानों में अंतर पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया; हालांकि, उसकी पहचान नहीं बताई गई है.
सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्फोटक जमा करने के पीछे कौन था, यह कहां से लाया गया था और उनका उद्देश्य क्या था. NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या विस्फोटक सिर्फ कमर्शियल उद्देश्य के लिए थे या किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बरामद अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है.
अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ज्यादातर फर्टिलाइजर में और खनन या निर्माण में विस्फोटक सामग्री के तौर पर किया जाता है. लेकिन, डेटोनेटर के साथ इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल मिलने से जांच अधिकारियों का शक और बढ़ गया है. उन्हें इस बात का संदेह है कि विस्फोटक आपराधिक या तोड़फोड़ वाले कामों के लिए थे, हालांकि वे अभी इस संदेह की सच्चाई की जांच कर रहे हैं.
इस बरामदगी के बाद नलहाटी और आस-पास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. NIA ने अधिक जांच का हवाला देते हुए पूरी जानकारी साझा नहीं की है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है. खबर है कि उससे कई लोगों के सुराग मिले हैं, जिनकी तलाश जारी है.
गिरफ्तार संदिग्ध को शनिवार को NIA की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाना है. साथ ही, बरामद सामान के स्रोत का पता लगाकर इस नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच अधिकारियों का मानना है कि इस ऑपरेशन से और भी जरूरी जानकारी मिल सकती है.
खास तौर पर, राज्य के अलग-अलग हिस्सों से पहले भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार जब्त किए गए हैं - पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर, दक्षिण 24 परगना जिले तक. इन इलाकों में धमाकों से पहले भी मौतें हुई हैं. इसलिए, NIA नलहाटी में मिले विस्फोटक के भंडार के पीछे के मकसद पता लगाना चाहती है.
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