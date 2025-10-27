ETV Bharat / bharat

मणिपुर में लूटे गए हथियारों की खेप बिहार पहुंची, चुनाव के दौरान अपराध में इस्तेमाल की आशंका

एनआईए द्वारा शुरू की गई 2024 हथियार तस्करी मामले की जांच से पता चला कि संदीप गिरफ्तार मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी है और RC-11/2024/NIA/DLI केस में शामिल हथियार तस्करी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है.

एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "इस बात की पूरी संभावना है कि मणिपुर से लूटे गए हथियारों की एक बड़ी खेप पहले ही बिहार पहुंच चुकी है."

संदीप कुमार सिन्हा उर्फ ​​छोटू लाला के घर से एक 9 एमएम पिस्टल, 9 एमएम के 18 जिंदा कारतूस, दो पिस्टल मैगजीन, एक डबल बैरल 12 बोर बंदूक, 12 बोर के 35 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. एनआईए ने 4.21 लाख रुपये नकद भी बरामद किए.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को खुलासा किया है कि मणिपुर में लूटे गए कई हथियार चुनावी राज्य बिहार में भेजे गए थे. केंद्रीय एजेंसी की जांच में नगालैंड और मणिपुर से बिहार तक हथियारों की तस्करी के एक गहरे रैकेट का पता चला है. बिहार के वैशाली जिले में 2024 के हथियार तस्करी मामले में एक आरोपी के घर में हाल ही में तलाशी अभियान के दौरान, एनआईए ने अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ कई हथियार बरामद किए हैं.

अधिकारी ने कहा, "यह मामला मूल रूप से बिहार पुलिस द्वारा AK-47 राइफल और गोला-बारूद की बरामदगी के बाद दर्ज किया गया था. अगस्त 2024 में, एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई के लिए नगालैंड से अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी से संबंधित है."

जांच के दौरान, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. इनकी पहचान विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय उर्फ ​​अनीश और मोहम्मद अहमद अंसारी के रूप में हुई.

हाल ही में एक अन्य आरोपी मंजूर खान को भी गिरफ्तार किया गया और वह फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है.

मणिपुर में बरामद किए गए हथियारों के साथ सुरक्षा बल (ETV Bharat)

मई 2023 में मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से राज्य में पुलिस बैरकों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद लूटा गया है, जिसमें 6,000 हथियार और 600,000 राउंड गोला-बारूद के अलावा मोर्टार, ग्रेनेड, बुलेटप्रूफ जैकेट, पुलिस वर्दी आदि शामिल हैं. अधिकारी ने कहा, "इस बात की पूरी संभावना है कि हथियार तस्करों द्वारा लूटे गए हथियार और गोला-बारूद बिहार में सप्लाई किए गए हैं."

बिहार में ऐसे अवैध हथियारों के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनावी राज्य में अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है. अधिकारी ने कहा, "बूथ कैप्चरिंग जैसे अपराधों में अपराधी तस्करी किए गए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं."

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में कुछ विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर मतदान के समय में संशोधन किया है, जो संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं. आम तौर पर अधिकांश क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान का समय एक घंटा कम कर दिया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार, लगभग 1,300 मतदान केंद्र संवेदनशील क्षेत्रों में हैं, जिनमें से अधिकांश क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होगा.

