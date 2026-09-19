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सहारनपुर PNB 17 करोड़ की जाली करेंसी मामला, उत्तराखंड में जुड़े तार, NIA ने रुड़की में मारा छापा

सहारनपुर पंजाब नेशनल बैंक करेंसी चेस्ट नकली नोट मामले में आज एनआईए की टीम उत्तराखंड के रुड़की में पहुंची थी.

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पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में नकली नोट का मामला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2026 at 10:24 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 10:51 PM IST

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रुड़की: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में बीते दिनों 17 करोड़ 29 लाख रुपए की जाली करेंसी मिली है, जिसके तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं. इस मामले में आज शनिवार 19 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हरिद्वार जिले के रुड़की में पहुंची थी.

बताया जा रहा है कि एनआईए ने रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद एक घर में दबिश दी थी. इस दौरान एनआईए ने एक व्यक्ति से लंबी पूछताछ भी की. पूछताछ के बाद एनआईए उस व्यक्ति के अपने साथ ले गई. जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर स्थित सेक्टर रोड की प्रीत विहार कॉलोनी पहुंची थी. टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही. इस दौरान टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, बीते दिनों यूपी के सहारनपुर जिले में घंटाघर के पास पंजाब नेशनल बैंक की सोफिया मार्केट शाखा की करेंसी चेस्ट में जाली नोटों का मामला सामने आया है. मामले की विस्तार से जांच की गई तो करेंसी चेस्ट में करीब 17 करोड़ 29 लाख रुपए की करेंसी जाली निकली. मामला गंभीर होने के कारण जांच एनआईए को सौंपी गई थी. इस मामले में अभी तक एनआईए कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

बताया जा रहा है कि बीते दिनों ही एनआईए की टीम ने जगाधरी करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. अमित कुमार ने कई और लोगों के नाम बताए थे. इसी क्रम में अब एनआईए की टीम रुड़की पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया. गंगनहर कोतवाली के एसएसआई दीप कुमार ने बताया कि शनिवार को एनआईए की टीम रूड़की पहुंची थी, टीम एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई है.

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Last Updated : September 19, 2026 at 10:51 PM IST

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