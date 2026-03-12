ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : NIA का पुंछ जिले में कई स्थानों पर छापा, आतंकवाद से जुड़ी साजिश का मामला

एनआईए ने पुंछ और सुरनकोट इलाके के कई स्थानों पर छापेमारी की.

NIA conducts raids in Jammu and Kashmir's Poonch
एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छापेमारी की (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) 2024 के आतंकी साजिश मामले को लेकर गुरुवार सुबह से पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में दो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए.

अधिकारियों ने बताया कि एनआईए की दो टीमों ने सुरनकोट के हरि और खोरीनार इलाकों में दो लोगों से हथियार और गोला-बारूद बरामद होने के मामले में छापेमारी की.

इस मामले में एनआईए ने पिछले साल सुरनकोट के दो स्थानीय लोगों मुनव्वर हुसैन और अब्दुल अजीज समेत तीन आरोपियों और उनके पाकिस्तानी हैंडलर नजीर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. उनके पास से एक पिस्तौल और दो ग्रेनेड बरामद किए गए थे, जिसके बाद एनआईए ने केस दर्ज किया था.

बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. यह कार्रवाई सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल, घुसपैठ और उनके सहयोगियों के नेटवर्क को तोड़ने के मकसद से की गई है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन लोगों के सीमा पार बैठे आतंकियों से संपर्क थे या नहीं. क्‍या ये लोग उनके लिए काम तो नहीं कर रहे थे.

एनआईए ने पिछले दो महीनों में श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, बांदीपोरा, शोपियां, अवंतीपोरा और पुलवामा जिलों में ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड ऑपरेटिव्स और हाइब्रिड आतंकियों को टारगेट करते हुए छापे मारे हैं. पिछले दो हफ़्तों में ही, एनआईए की टीमों ने प्रतिबंधित किए गए संगठनों और उनसे जुड़े आतंकी साज़िश के मामलों में शोपियां, अवंतीपोरा और पुलवामा में जगहों की तलाशी ली.

पिछले महीने, एजेंसी ने घाटी में आतंकी सिस्टम की जांच के तहत श्रीनगर के रैनावारी में एक संदिग्ध के घर पर भी छापा मारा था. पुलिस, सेना और दूसरी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जम्मू डिवीजन में, खासकर आतंक से प्रभावित इलाकों में, टेरर सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ मिलकर ऑपरेशन तेज कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें- NIA ने कोच्चि एयरपोर्ट से PFI ट्रेनर मोइदीनकुट्टी को किया गिरफ्तार, दंगे भड़काने का आरोप

TAGGED:

TERROR CONSPIRACY INVESTIGATION
NIA JAMMU KASHMIR
PAKISTAN HANDLERS
जम्मू कश्मीर
POONCH NIA RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.