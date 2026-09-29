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असम, बंगाल और केरल में NIA की बड़ी छापेमारी, बांग्लादेशी आतंकी संगठन की साजिश नाकाम

एनआईए की छापेमारी. ( IANS )

गुवाहाटी/दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) असम के एक कट्टरपंथ मामले में असम, पश्चिम बंगाल और केरल के 16 ठिकानों पर छापेमारी की. इन 16 ठिकानों में से असम में 10, पश्चिम बंगाल में 5 जगहों पर और केरल में 1 जगह पर छापेमारी की गयी. यह मामला बांग्लादेश के आतंकी संगठन 'जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश' (JMB) से जुड़े एक गुट 'इमाम महमुदर काफिला' (IMK) की सीमा पार आतंकी साजिश से जुड़ा है.