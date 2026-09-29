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असम, बंगाल और केरल में NIA की बड़ी छापेमारी, बांग्लादेशी आतंकी संगठन की साजिश नाकाम

बांग्लादेशी आतंकी संगठन JMB के नए गुट 'इमाम महमुदर काफिला' की भारत विरोधी साजिश और कट्टरपंथ नेटवर्क के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन.

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एनआईए की छापेमारी. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 3:17 PM IST

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गुवाहाटी/दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) असम के एक कट्टरपंथ मामले में असम, पश्चिम बंगाल और केरल के 16 ठिकानों पर छापेमारी की. इन 16 ठिकानों में से असम में 10, पश्चिम बंगाल में 5 जगहों पर और केरल में 1 जगह पर छापेमारी की गयी. यह मामला बांग्लादेश के आतंकी संगठन 'जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश' (JMB) से जुड़े एक गुट 'इमाम महमुदर काफिला' (IMK) की सीमा पार आतंकी साजिश से जुड़ा है.

यह कार्रवाई आतंकी रोधी एजेंसी द्वारा IMK (इमाम महमुदर काफिला) की आतंकी साजिश के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के तीन महीने बाद हुई है. गुवाहाटी की विशेष एनआईए अदालत में दाखिल इस आरोप पत्र में आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.

एनआईए की जांच से पता चला था कि ये आरोपी JMB (जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश) के ही एक रूप IMK की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे. इनका मकसद पश्चिम बंगाल और असम व त्रिपुरा समेत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इस आतंकी संगठन की विचारधारा को फैलाना था. इस साजिश में आतंकी संगठन के चरमपंथी एजेंडे को बढ़ावा देना, कमजोर युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और भारत में इस संगठन के नेटवर्क का विस्तार करना शामिल था.

असम के बारपेटा जिले में एनआईए ने आजाद नगर और नीचूका इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान मुस्तफिजुर रहमान और याकूब अली नाम के दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इस ऑपरेशन के दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और मामले की जांच जारी है.

NIA की जांच से पता चला है कि JMB के वरिष्ठ सदस्य इमाम महमूद हबीबुल्लाह ने भारत की धरती पर इस प्रतिबंधित संगठन के नापाक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए IMK (इमाम महमुदर काफिला) की स्थापना की थी.

एनआईए की जांच में आगे यह भी खुलासा हुआ था कि आरोप पत्र में शामिल 11 आरोपियों ने गुप्त बैठकों, धार्मिक ब्रेनवॉश कार्यक्रमों, चरमपंथी साहित्य (किताबों/पोस्टरों) को बांटकर और भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भारत में IMK/JMB की मौजूदगी बढ़ाने की साजिश रची थी. ये आरोपी IMK/JMB के नेतृत्व के प्रति वफादारी को बढ़ावा दे रहे थे.

आरोप पत्र में शामिल मुख्य आरोपियों में से दो की पहचान नसीमुद्दीन के रूप में हुई है, जो असम में IMK की गतिविधियों की कमान संभाल रहा था, और जागिर मिया के रूप में हुई है, जो त्रिपुरा में इस संगठन का नेतृत्व कर रहा था. जांच के दौरान, NIA ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल आरोपियों के खिलाफ मामला मजबूत करने के लिए किया गया है.

(एजेंसी इनपुट्स)

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