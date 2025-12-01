'व्हॉइट-कॉलर टेरर' मॉड्यूल केस में शोपियां सहित कश्मीर में 8 जगहों पर NIA रेड, इरफान मोलवी का घर खंगाला
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली कार बम ब्लास्ट केस के सिलसिले में शोपियां के नादिगाम में इरफान मोलवी के घर पर छापा मारा.
Published : December 1, 2025 at 10:07 AM IST
शोपियां-श्रीनगर: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने सोमवार को कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में 8 जगहों पर छापे मारे. यह छापेमारी दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के पीछे के एक "व्हाइट-कॉलर" टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में की गई.
अधिकारियों ने यहां बताया कि NIA की टीमों ने शोपियां में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर पर तलाशी ली. वागे पिछले महीने की शुरुआत में पकड़े गए 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल के रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट का मास्टरमाइंड बनकर उभरा है.
15 लोग मारे गए थे दिल्ली धमाके में: उसे अक्टूबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और NIA ने पिछले महीने कार ब्लास्ट की जांच अपने हाथ में लेने के बाद उसे हिरासत में ले लिया था. इस धमाके में 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे.
अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा जिले के कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा और संबूरा इलाकों में भी छापे मारे गए. और कहा कि ये जगहें दिल्ली कार ब्लास्ट केस से जुड़े लोगों से जुड़ी थीं.
इसके अलावा, एजेंसी ने डॉ. अदील अहमद राथर के घर की तलाशी ली, जिन्हें नवंबर के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था.
शोपियां से ईटीवी भारत संवाददाता के अनुसार, NIA ने दिल्ली कार बम ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के नादिगाम शोपियां में इरफान मोलवी के घर पर छापा मारा.
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने आज सुबह साउथ कश्मीर के शोपियां जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया. इसमें नादिगाम में इरफान अहमद मोलवी के घर पर छापा मारा गया.
सूत्रों के मुताबिक, NIA की एक टीम सुबह-सुबह शोपियां पहुंची और मोलवी के घर की अच्छी तरह से तलाशी ली. सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी दिल्ली कार बम ब्लास्ट केस की चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें इरफान अहमद मोलवी का अहम रोल रहा है. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि तलाशी के दौरान क्या सामान या डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए.
इरफान मोलवी कौन है? शोपियां के नादिगाम का रहने वाला इरफान अहमद मोलवी दिल्ली कार बम ब्लास्ट केस में शामिल होने के कारण जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है.
जांच सूत्रों के मुताबिक, उसे इस केस में एक अहम कड़ी माना जा रहा है. उनके संदिग्ध रोल में कथित प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एक्सप्लोसिव मटीरियल खरीदने में मदद शामिल है. इसकी वजह से एजेंसी ने और सबूतों की तलाश में आज रेड की.
NIA केस के कई एंगल से जांच कर रही है, और जैसे-जैसे जांच गहरी होगी, आने वाले दिनों में और रेड या गिरफ्तारियां हो सकती हैं. सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बावजूद, NIA ने अभी तक रेड के नतीजों के बारे में कोई ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट जारी नहीं किया है.
