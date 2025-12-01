ETV Bharat / bharat

'व्हॉइट-कॉलर टेरर' मॉड्यूल केस में शोपियां सहित कश्मीर में 8 जगहों पर NIA रेड, इरफान मोलवी का घर खंगाला

दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर रेड. ( ETV Bharat (फाइल) )

शोपियां-श्रीनगर: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने सोमवार को कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में 8 जगहों पर छापे मारे. यह छापेमारी दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के पीछे के एक "व्हाइट-कॉलर" टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में की गई. अधिकारियों ने यहां बताया कि NIA की टीमों ने शोपियां में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर पर तलाशी ली. वागे पिछले महीने की शुरुआत में पकड़े गए 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल के रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट का मास्टरमाइंड बनकर उभरा है. 15 लोग मारे गए थे दिल्ली धमाके में: उसे अक्टूबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और NIA ने पिछले महीने कार ब्लास्ट की जांच अपने हाथ में लेने के बाद उसे हिरासत में ले लिया था. इस धमाके में 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे. अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा जिले के कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा और संबूरा इलाकों में भी छापे मारे गए. और कहा कि ये जगहें दिल्ली कार ब्लास्ट केस से जुड़े लोगों से जुड़ी थीं. इसके अलावा, एजेंसी ने डॉ. अदील अहमद राथर के घर की तलाशी ली, जिन्हें नवंबर के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. शोपियां से ईटीवी भारत संवाददाता के अनुसार, NIA ने दिल्ली कार बम ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के नादिगाम शोपियां में इरफान मोलवी के घर पर छापा मारा.