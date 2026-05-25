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जम्मू-कश्मीर: शोपियां में NIA की दारुल उलूम के पूर्व जमात प्रमुख के घर पर छापेमारी

श्रीनगर: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने आज सोमवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कई जगहों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में जैनापोरा इलाके के मुलू चित्रगाम के रहने वाले शहजादा औरंगजेब का घर भी शामिल है.

सूत्रों के मुताबिक, शहजादा औरंगजेब पहले शोपियां में जमात-ए-इस्लामी (JeI) के डिस्ट्रिक्ट चीफ रह चुके हैं. अधिकारियों ने बताया कि NIA की टीम, पुलिस और CRPF जवानों के साथ, सुबह-सुबह घर पहुंची और कई घंटों तक तलाशी ली. जांच किस तरह की थी या तलाशी के दौरान कोई सामान ज़ब्त किया गया था या नहीं, इस बारे में एजेंसी की तरफ से तुरंत कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया. खबर लिखे जाने तक किसी को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की खबर भी कन्फर्म नहीं हुई थी.

ये तलाशी जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर लगातार कार्रवाई के बीच हुई है, जिसे भारत सरकार ने 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत बैन कर दिया था. बाद में अलगाववादी गतिविधियों और टेरर फंडिंग से जुड़े आरोपों के चलते 2024 में बैन बढ़ा दिया गया था.