ETV Bharat / bharat

यूपी-बिहार समेत 4 राज्यों में NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी, पाकिस्तानी ड्रोन से आए थे हथियार और IED

देश को दहलाने के लिए पाकिस्तान से मंगाए गए हथियारों और IED मामले में, NIA ने 4 राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी की.

NIA raids across four states
एनआईए की जांच. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में 12 जगहों पर छापेमारी की. यह बड़ी कार्रवाई सीमा पार से हथियारों की तस्करी के मामले में की गई है. कुल 12 जगहों में से पांच उत्तर प्रदेश में, तीन महाराष्ट्र में और दो-दो बिहार और राजस्थान में छापेमारी हुई हैं. संदिग्धों के खिलाफ मिली पक्की जानकारी के आधार पर इन जगहों की तलाश ली गयी.

यह छापेमारी शुक्रवार सुबह जल्दी शुरू हुई. जांच एजेंसी उन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है जो पाकिस्तानी एजेंट जसवीर चौधरी के लिए स्थानीय मददगार के रूप में काम कर रहे थे. जसवीर चौधरी अपने भारतीय साथियों के साथ मिलकर पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में धमाके करने की साजिश रच रहा था.

सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर इस मामले को इसी साल पंजाब पुलिस ने दर्ज किया था. हालांकि, इसके बड़े पैमाने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखते हुए, जांच को 21 मार्च को एनआईए (NIA) को सौंप दिया गया ताकि अधिक व्यापक जांच हो सके.

इससे पहले 10 फरवरी को पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) को पक्की जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी एजेंट जसवीर चौधरी के कहने पर उसके भारतीय साथियों ने ड्रोन के जरिए भारत-पाकिस्तान सीमा से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और आईईडी (IED) मंगाए थे. अधिकारियों का मानना है कि बरामद किए गए इन हथियारों का इस्तेमाल कई इलाकों में एक साथ हमले करने के लिए होना था.

खुफिया जानकारी मिलने के बाद, पंजाब पुलिस ने दिनांक 10 फरवरी, 2026 को एक औपचारिक मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में एनआईए (NIA) ने अपने हाथ में ले लिया. तब से, एनआईए इस साजिश से जुड़े सभी लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए काम कर रही है.

चार राज्यों में चल रही इस छापेमारी को आतंकी नेटवर्क के पूरे दायरे का पर्दाफाश करने के लिए एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है. इसमें रहने-खाने और हथियारों की मदद देने वाले सिस्टम और उन स्लीपर सेल्स का पता लगाना शामिल है, जिन्हें इन हमलों को अंजाम देने के लिए एक्टिव किया गया होगा.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

एनआईए छापेमारी
TERROR PLOT INDIA
DRONE WEAPON SMUGGLING
ड्रोन हथियार तस्करी
NIA RAIDS ACROSS FOUR STATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.