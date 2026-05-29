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यूपी-बिहार समेत 4 राज्यों में NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी, पाकिस्तानी ड्रोन से आए थे हथियार और IED

नई दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में 12 जगहों पर छापेमारी की. यह बड़ी कार्रवाई सीमा पार से हथियारों की तस्करी के मामले में की गई है. कुल 12 जगहों में से पांच उत्तर प्रदेश में, तीन महाराष्ट्र में और दो-दो बिहार और राजस्थान में छापेमारी हुई हैं. संदिग्धों के खिलाफ मिली पक्की जानकारी के आधार पर इन जगहों की तलाश ली गयी.

यह छापेमारी शुक्रवार सुबह जल्दी शुरू हुई. जांच एजेंसी उन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है जो पाकिस्तानी एजेंट जसवीर चौधरी के लिए स्थानीय मददगार के रूप में काम कर रहे थे. जसवीर चौधरी अपने भारतीय साथियों के साथ मिलकर पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में धमाके करने की साजिश रच रहा था.

सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर इस मामले को इसी साल पंजाब पुलिस ने दर्ज किया था. हालांकि, इसके बड़े पैमाने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखते हुए, जांच को 21 मार्च को एनआईए (NIA) को सौंप दिया गया ताकि अधिक व्यापक जांच हो सके.

इससे पहले 10 फरवरी को पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) को पक्की जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी एजेंट जसवीर चौधरी के कहने पर उसके भारतीय साथियों ने ड्रोन के जरिए भारत-पाकिस्तान सीमा से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और आईईडी (IED) मंगाए थे. अधिकारियों का मानना है कि बरामद किए गए इन हथियारों का इस्तेमाल कई इलाकों में एक साथ हमले करने के लिए होना था.