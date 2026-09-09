रांची में RSS कार्यालय पर हुआ हमला, NIA की टीम पटना में फ्लैट खंगाल रही
पटना में 3 दिन में दूसरी बार NIA की रेड, RSS कार्यालय पर बम हमले की जांच में दो फ्लैट खंगाले. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.
Published : September 9, 2026 at 7:11 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार की सुबह NIA की टीम चित्रगुप्त नगर इलाके के साईं कुसुम इनफिनिटी अपार्टमेंट पहुंची. यहां टीम ने दो फ्लैटों में तलाशी अभियान चलाया. दोनों फ्लैट नंबर 1206 और 609 बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों फ्लैट संदीप नाम के व्यक्ति के नाम पर लिए गए हैं. NIA की टीम में करीब 8 अधिकारी और कर्मी शामिल हैं.
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले से जुड़ी है. इस मामले में दिल्ली से एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर NIA की टीम पटना पहुंची है. जांच एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर दोनों फ्लैटों की तलाशी ली जा रही है.
SDPO ने दी कार्रवाई की जानकारी
सदर एसडीपीओ-1 मनोज कुमार ने बताया कि रांची में RSS कार्यालय पर हमला हुआ था. इस मामले में NIA को कुछ इनपुट प्राप्त हुए हैं. इन्हीं इनपुट के आधार पर संदीप के नाम से लिए गए दो फ्लैटों में तलाशी की जा रही है. फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है.
''चूंकि ताला बंद था तो उसे तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया. एनआईए की टीम के सदस्य फाइल खंगाल रहे हैं. इनपुट के आधार पर ही संजीव गुप्ता के फ्लैट पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. अभी तक इस मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है.''- मनोज कुमार, सदर एसडीपीओ-1
8 सितंबर को भी हुई थी NIA की छापेमारी
इससे पहले 8 सितंबर को भी चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित इसी साईं कुसुम इनफिनिटी अपार्टमेंट में NIA ने छापेमारी की थी. उस कार्रवाई के दौरान करीब 20 लाख रुपये नकद के साथ एक युवक को पकड़ा गया था. बरामद नकदी के संबंध में इनकम टैक्स विभाग को भी जानकारी दी गई थी.
इसी कार्रवाई के दौरान NIA की टीम ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक अन्य युवक को भी पकड़ा था. सूत्रों के अनुसार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 609 से एक मोस्टवांटेड आरोपी को हिरासत में लिया गया था. बाद में NIA की टीम उसे अपने साथ लेकर चली गई थी.
गलती से दूसरे फ्लैट में पहुंची थी टीम
पिछली कार्रवाई को लेकर पुलिस सूत्रों के मुताबिक NIA की टीम मेन रोड से सटे मॉल के पास स्थित अपार्टमेंट में एक फ्लैट में छापेमारी के लिए पहुंची थी. इसी दौरान टीम कथित तौर पर गलती से दूसरे फ्लैट में प्रवेश कर गई. NIA की टीम को देखकर वहां रहने वाला युवक घबरा गया और फ्लैट से नीचे उतरकर भागने लगा.
अपार्टमेंट के नीचे पहले से STF और चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस मौजूद थी. युवक जैसे ही स्कूटी से भागने की कोशिश करने लगा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसकी स्कूटी की डिक्की में रखे झोले से करीब 20 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. चित्रगुप्त नगर थानेदार शंकर झा के अनुसार आधार कार्ड के आधार पर पकड़े गए युवक की पहचान अनमोल कुमार मोदी के रूप में हुई. वह पूर्वी चंपारण जिले के चकिया वार्ड नंबर-7 का रहने वाला बताया गया है.
16 जून को हुआ था RSS कार्यालय पर हमला
रांची के निवारणपुर स्थित RSS कार्यालय पर 16 जून की देर रात पेट्रोल बम से हमला करने की कोशिश की गई थी. पुलिस के अनुसार घटना में दो अज्ञात युवकों के शामिल होने की बात सामने आई थी. अब इसी मामले की जांच में NIA की कार्रवाई पटना तक पहुंची है. बुधवार को हुई छापेमारी के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई और बरामदगी को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
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