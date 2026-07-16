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आरएसएस कार्यालय पेट्रोल बम हमला मामला: एनआईए की लोहरदगा में ताबड़तोड़ छापेमारी

आरएसएस कार्यालय हमला मामले में एनआईए ने लोहरदगा जिला में छापा मारा है.

NIA raid in Lohardaga district in connection with RSS office attack case
जांच करती एनआईए टीम (लोहरदगा) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 6:51 PM IST

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लोहरदगा: विगत 16 जून 2026 की रात रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार अहले सुबह लोहरदगा पहुंची. जांच टीम ने जिला में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने संदिग्धों के घरों से डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच की.

कई घंटे चली छापेमारी

एनआईए की विशेष टीम गुरुवार सुबह करीब चार बजे लोहरदगा पहुंची और मामले में गिरफ्तार सैफ अंसारी, अमन अंसारी और अन्य संदिग्धों के ठिकानों पर कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया. जांच के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित विभिन्न डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की गहन पड़ताल की गई. एजेंसी मामले से जुड़े नेटवर्क, संपर्कों और संभावित गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है.

इससे पहले भी 19 जून को एनआईए ने इन्हीं ठिकानों पर छापेमारी की थी. गुरुवार की कार्रवाई के दौरान जेल में बंद अमन अंसारी के घर का दरवाजा नहीं खुलने पर टीम को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी. बिजली विभाग के क्रेन की सहायता से अधिकारी भवन के ऊपरी हिस्से तक पहुंचे और उसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर तलाशी प्रक्रिया पूरी की गई.

पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण सुबह-सुबह इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही. हालांकि एनआईए की ओर से छापेमारी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. तलाशी अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और जानकारियां एकत्र की गई हैं. फिलहाल इन सामग्रियों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके.

इस कार्रवाई के बारे में पूछने पर लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी नहीं है और स्थानीय पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया गया था.

आरएसएस प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में एनआईए लगातार सक्रिय है और मामले के हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है. गुरुवार को लोहरदगा में हुई छापेमारी को जांच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है.

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