बिहार में सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर के घर NIA छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़ने की आशंका

खगड़िया में रिटायर्ड पोस्टमास्टर के घर छापेमारी ( ETV Bharat )

खगड़िया: एनआईए (National Investigation Agency) ने बिहार में बड़ी कार्रवाई की. रविवार को एनआईए टीम ने खगड़िया जिले के मानसी थाना के सैदपुर गांव में रिटायर्ड पोस्टमास्टर अब्दुल हादी के घर में छापेमारी की. इस दौरान पूरे घर की तलाशी ली. जांच टीम ने एक मोबाइल जब्त किया है. दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ सकता है तार: इस छापेमारी की पुष्टि मानसी थाना प्रभारी दीपक कुमार ने की. हालांकि उन्होंने कहा कि किस मामले में छापेमारी हुई है, इसकी जानकारी नहीं दी. सूत्रों से खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में यह कार्रवाई की गयी है. "एनआईए की टीम कार्रवाई में शामिल थी. किस मामले में छापेमारी हुई है, इसकी जानकारी नहीं है. टीम छापेमारी के बाद वापस लौट गयी है. आगे की कार्रवाई की जा रही है" -दीपक कुमार, मानसी थाना प्रभारी जांच टीम को करनी पड़ी मशक्कत: जब जांच टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. इसके बाद टीम ने पुलिस पदाधिकारी के साथ घर को चारो ओर से घेर लिया और दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया. पूरे परिसर में मेटल डिटेक्टर से जांच की गयी. छापेमारी के बाद रिटायर्ड पोस्टमास्टर मो. अब्दुल हादी को एक दिसंबर सोमवार को पूछताछ के लिए पटना बुलाया गया है.