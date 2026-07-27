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मानव तस्करी के आरोप में NIA ने बंगाल के दुर्गापुर से शख्स को गिरफ्तार किया

मानव तस्करी के आरोप में NIA ने बंगाल के दुर्गापुर से शख्स को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में छापेमारी के बाद गुलाम जामा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया. एनआईए ने खाड़ी देशों में कामगारों की सप्लाई करने के नाम पर मानव तस्करी के मामले में यह कार्रवाई की.

सूत्रों के मुताबिक, सोमवार सुबह एनआईए की टीम ने दुर्गापुर के न्यू स्टील पार्क इलाके में गुलाम जमा उर्फ ​​गुड्डू के घर पर छापा मारा. घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सूत्रों के मुताबिक, एक महिला अधिकारी समेत छह सदस्यों वाली NIA टीम ने यह कार्रवाई की.

एनआईए ने कहा है कि वह इस बात की जांच कर रही है कि क्या कोई बड़ा मानव तस्करी गैंग कामगारों को नौकरी का वादा करके विदेश भेजने के बहाने काम कर रहा था. गुलाम के घर की तलाशी इसी जांच का हिस्सा थी. जांच में पता चला कि गुलाम करीब तीन साल पहले बिहार से दुर्गापुर आया था. बाद में वह कुछ समय के लिए मलेशिया गया था. जांच अधिकारियों को उसके लौटने के बाद उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं.

NIA सूत्रों ने बताया कि गुलाम जमा के कई बैंक अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है. एनआईए के अधिकारी विदेशी फाइनेंशियल एक्सचेंज, संदिग्ध ट्रांजैक्शन और मानव तस्करी नेटवर्क से संभावित वित्तीय लिंक की जांच कर रहे हैं.

सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान घर से लैपटॉप और मोबाइल फोन समेत कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा; जांच एजेंसी का मानना ​​है कि इससे जरूरी जानकारी मिल सकती है.

NIA की छापेमारी से इलाके में हलचल मच गई है. कुछ पड़ोसियों ने बताया कि गुलाम जमा कई वर्षों से इलाके में रह रहा था, हालांकि विदेश जाने के बाद उन्हें उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिली. जांच एजेंसी ने अभी तक मामले के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं साझा की है. उम्मीद है कि जांच के दौरान मिले डिजिटल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी संपर्कों के आधार पर और भी अहम जानकारी सामने आ सकती है.