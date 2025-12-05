ETV Bharat / bharat

1 करोड़ कैश, गोला-बारूद बरामद, यूपी, हरियाणा के बाद बिहार पहुंची NIA की टीम, दो गिरफ्तार

हथियार और गोला-बारूद तस्करी मामले में बिहार के 3 जिलों में NIA की छापेमारी हुई. इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बिहार में NIA की छापेमारी
बिहार में NIA की छापेमारी (ETV Bharat)
December 5, 2025

शेखपुरा: बिहार में हथियार तस्करी मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के तीन जिलों के 7 ठिकानों पर करीब 12 घंटे तक छापेमारी की गई. इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई 4 दिसंबर को की गई, जिसकी जानकारी एनआईए एनआईए ने दी.

हथियार और गोला-बारूद की तस्करी: एनआईए के अनुसार गुरुवार को हथियार और गोला-बारूद की तस्करी के मामले में 3 राज्यों में 22 जगहों पर तलाशी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसमें बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल है.

पटना से एक गिरफ्तार: NIA की 22 टीमों ने बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना जिलों में सात जगहों पर छापेमारी की. NIA ने पटना से शशि प्रकाश को गिरफ्तार किया है. नालंदा के बिहार थाना के बारादरी मोहल्ले में मो. परवेज के घर और भागन बीघा ओपी के राजेंद्र यादव के घर छापेमारी की. छापेमारी के बाद इन लोगों से पूछताछ की गयी.

नालंदा में हथियार तस्करी का हुआ था खुलासा: 23 जुलाई 2025 को नालंदा पुलिस और एसटीएफ ने सोहराय थाना के आशा नगर में अभिजीत कुमार उर्फ रॉबिन राय के किराए के घर से 717 जिंदा कारतूस बरामद किया था. भागन बीघा में इसके घर से 117 गोलियां मिली थी. पुलिस ने यह कार्रवाई यूपी से लौटते समय कैमूर के मोहनिया में की थी.

शेखपुरा में NIA की छापेमारी: शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के भदौस और जयमंगला गांव में हथियार तस्कर के घर छापेमारी की गयी. गुड्डू सिंह उर्फ रवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है. टीम ने उसके घर से एक कार भी जब्त किया किया है. छापेमारी के दौरान टीम को कई मोबाइल फोन भी हाथ लगे हैं, जिसमें अहम सबूत होने की आशंका जताई जा रही है.

शेखपुरा में NIA की छापेमारी
शेखपुरा में NIA की छापेमारी (ETV Bharat)

हथियार, गोला बारूद बरामद: सिरारी पुलिस ने बताया कि गुड्डू सिंह और उसके सहयोगियों के 22 ठिकानों पर रेड हुई है. जिसमें एक करोड़ रुपए और भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया गया है. कई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद होने की भी बात सामने आ रही है. फर्जी पहचान पत्र और कई अहम दस्तावेज भी उसके ठिकाने पर से बरामद किए गए हैं.

"गिरफ्तार गुड्डू सिंह के खिलाफ पहले से स्थानीय थाने में आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज है, जिसमें वह कोर्ट से जमानत पर था. विशेष टीम उसे हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर ले गई है. गुड्डू सिंह हथियारों और कारतूसों की खरीद बिक्री करता रहा है." - आयुष कुमार, थानाध्यक्ष, सिरारी

2025 जुलाई का मामला: एनआईए के अनुसार तस्करी का केस साल 2025 जुलाई में बिहार में शुरू हुआ था, जहां लोकल पुलिस ने कई हथियार और गोला-बारूद जब्त करने और बरामद करने के बाद राजेंद्र प्रसाद, कुमार अभिजीत, शत्रुधन शर्मा और विशाल कुमार नाम के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

हरियाणा से तस्करी: मामले में साजिश के तहत हथियारों की तस्करी हरियाणा से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में की जा रही थी. NIA ने अगस्त में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की.

