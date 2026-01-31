पश्चिम बंगाल: NIA को सौंपी गई बेलडांगा में हिंसक प्रदर्शन की जांच, BJP ने फैसले का स्वागत किया
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा की एनआईए जांच के इस फैसले का स्वागत किया है.
Published : January 31, 2026 at 3:14 PM IST
कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच अपने हाथ में ले ली है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है.
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के एक प्रवासी मजदूर की कुछ दिन पहले झारखंड में हत्या कर दी गई थी. उसकी मौत की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हत्या के विरोध में बेलडांगा में लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. दो दिन तक यह हंगामा चलता रहा. सूत्रों के मुताबिक, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच NIA को सौंप दी है.
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सुजापुर कुमारपुर गांव पंचायत के रहने वाले अलाई शेख (30) झारखंड में हॉकर का काम करते थे. कहा जाता है कि वहां उनकी पिटाई की गई और बाद में उनकी मौत हो गई. उनके परिवार का आरोप है कि बंगाली होने की वजह से उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया और इसी वजह से उनकी मौत हुई. बाद में गांववालों ने मृतक मजदूर के शव के साथ नेशनल हाईवे जाम कर दिया. नेशनल हाईवे 12 काफी देर तक जाम रहा. इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने लालगोला-सियालदह रेलखंड को भी जाम कर दिया, जिससे ट्रेन सेवा प्रभावित हुई.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मुर्शिदाबाद में पहले भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं. उस समय, मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की थी. कोर्ट का आदेश अभी भी लागू है, लेकिन जिला प्रशासन ने उसका पालन नहीं किया. फिर, बेलडांगा में हिंसा की एक और घटना हुई. NIA ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. बेलडांगा में जो हुआ वह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि देश विरोधी व्यवहार था. इस अशांति के पीछे PFI और SIMI जैसे प्रतिबंधित संगठन हैं."
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "हम सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं. उस दिन जिस तरह से हिंसा हुई, उससे साफ है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी. NIA राज्य पुलिस के दायरे से बाहर है. मुझे उम्मीद है कि वे सही जांच करेंगे और इसके पीछे की सच्चाई सामने लाएंगे."
झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत के बाद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 16 जनवरी को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों ने एनएच-12 पर टायर जलाए जिससे यातायात बाधित हो गया. बाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की थी और अधिकारियों को अशांति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे.
