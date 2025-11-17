ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट मामला: 10 दिनों की NIA कस्टडी में भेजा गया आमिर राशिद अली, धमाके की रची थी साजिश

इससे पहले एनआईए ने आमिर राशिद अली दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था. उसको प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया. इस दौरान मीडियाकर्मियों को अदालत में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गई. मामले की सुनवाई और कोर्ट में औपचारिकता के बाद कोर्ट ने एनआईए को 10 दिन की कस्टडी दे दी. अब आमिर से इस वारदात में शामिल अन्य लोगों तथा पूरे प्लान के बारे में जानकारी हासिल करेगी.

नई दिल्ली: दिल्ली कार ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है. सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कस्टडी में भेज दिया गया. बता दें कि रविवार को एनआईए की टीम ने मुख्य आरोपी उमर के साथी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला कि आमिर और उमर ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी.

बता दें कि इस हमले में 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर हमले में शामिल कार पंजीकृत थी, को एनआईए ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. एक अधिकारी ने एक बयान में बताया कि दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी द्वारा शुरू किए गए व्यापक तलाशी अभियान के दौरान उसे दिल्ली में गिरफ़्तार किया गया.

आरोपी एक प्रमुख साजिशकर्ता है: जम्मू और कश्मीर के पंपोर स्थित संबूरा का निवासी आमिर राशिद अली, 10 नवंबर को लाल किला कार विस्फोट मामले का एक प्रमुख साजिशकर्ता है. एनआईए के अनुसार, अली ने आत्मघाती हमलावर, डॉ. उमर उन नबी (फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर) के साथ मिलकर साजिश रची और वाहन की खरीद में मदद के लिए दिल्ली आया था. एनआईए हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक व्यापक "सफेदपोश" आतंकी नेटवर्क और पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक संचालक से जुड़े संभावित हवाला फंड ट्रेल की जाँच कर रही है. लाल किला विस्फोट मामले में एनआईए द्वारा की गई यह पहली गिरफ्तारी है.

कई एजेंसियां ​​जांच में शामिल: बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि घटना से जुड़ी सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि विस्फोट के कारण और मकसद का पता लगाने के लिए कई एजेंसियां ​​जांच में शामिल हो गई हैं. दिल्ली पुलिस ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

