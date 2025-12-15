Pahalgam Terror Attack: NIA आज फाइल करेगी चार्जशीट

ETV Bharat / bharat

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक केस में आज सोमवार को चार्जशीट फाइल करेगी.

NIA PAHALGAM ATTACK CHARGESHEET
आतंकवादी हमले के बाद पहलगाम के बैसरन इलाके में सुरक्षाकर्मी. (ANI (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 9:22 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) आज सोमवार को पहलगाम टेरर अटैक केस (NIA PAHALGAM ATTACK CHARGESHEET) में चार्जशीट फाइल करेगी. इसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट ने 26 लोगों को मार डाला था, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे. अधिकारियों ने बताया कि NIA की जांच में 22 अप्रैल के टेरर अटैक में तीन टेररिस्ट के सीधे तौर पर शामिल होने का पता चला था.

अधिकारियों ने बताया कि एंटी-टेरर जांच एजेंसी सोमवार को जम्मू में NIA की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी. जून में, NIA ने पाकिस्तान के तीन आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें जुलाई में सेना ने मार गिराया था.

गिरफ्तार किए गए दो लोगों बटकोट के परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के बशीर अहमद जोथर ने बताया कि तीनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े थे.

NIA अधिकारियों ने कहा था कि दोनों लोगों ने आतंकवादियों को खाना, रहने की जगह और लॉजिस्टिक मदद दी थी.

उन्होंने बताया कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में 28 जुलाई को 'ऑपरेशन महादेव' नाम के एनकाउंटर में मारे गए LeT के तीन आतंकवादी हमले के बाद से दाचीगाम-हरवान जंगल में छिपे हुए थे. पहलगाम हमले के जवाब में, भारतीय सेना ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए.

इस ऑपरेशन में LeT और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वॉर्टर और ट्रेनिंग सेंटर समेत नौ जगहों को टारगेट किया गया, जहाँ से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की प्लानिंग और उन्हें डायरेक्ट किया गया था.

