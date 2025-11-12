दिल्ली बम विस्फोट : NIA ने IB, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ बैठक की
दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले में एनआई ने आईबी के अलावा दिल्ली, हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ विचार-विमर्श किया.
Published : November 12, 2025 at 10:23 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार शाम को दिल्ली बम विस्फोट की घटना पर खुफिया ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ विस्तृत बैठक की.
एनआईए अधिकारियों ने बैठक के दौरान लाल किला विस्फोट घटना से संबंधित सभी विवरण नोट किए.
एनआईए ने दस सदस्यीय जांच टीम बनाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लाल किला आतंकी हमले की जांच प्रमुख जांच एजेंसी को सौंपे जाने के एक दिन बाद, एनआईए ने एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया.
10 सदस्यीय विशेष टीम में एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं. जांच के दौरान एनआईए की टीम हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और उन सभी स्थानों का दौरा करेगी जहां दिल्ली आतंकवादी हमले से संबंधित सुराग मिले हैं.
मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि राज्य पुलिस सहित अन्य सभी एजेंसियों को जांच के दौरान एनआईए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए कहा गया है.
गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिलकर काम करने का निर्देश दिया है. शाह ने कहा कि जांच के दौरान "कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी." दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है तथा भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
जैश मॉड्यूल से जुड़ी सभी केस फाइलों की समीक्षा होगी
एनआईए जांच में जैश मॉड्यूल से जुड़ी सभी केस फाइलों की समीक्षा की जाएगी. अधिकारी ने कहा, "इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध था."
पांच राज्यों में 10 स्थानों पर तलाशी ली गई, उपकरण बरामद
इस बीच, एनआईए ने बुधवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में 10 स्थानों पर तलाशी ली.
एनआईए की टीमों ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात राज्यों में चयनित स्थानों पर विभिन्न संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और उन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है.
एनआईए ने जून 2023 में यूए(पी) अधिनियम, आईपीसी और विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
मामले में अब तक एनआईए की जांच से पता चला है कि चार बांग्लादेशी नागरिक, जिनकी पहचान मोहम्मद सोजिबमियान, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, अजरुल इस्लाम उर्फ जहांगीर उर्फ आकाश खान और अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी के रूप में हुई है. ये लोग जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर चुके थे.
उनका संबंध प्रतिबंधित अल-कायदा आतंकवादी संगठन से पाया गया. ये लोग बांग्लादेश में अलकायदा के कार्यकर्ताओं के लिए धन एकत्र करने और हस्तांतरण में शामिल थे, तथा मुस्लिम युवाओं को सक्रिय रूप से प्रेरित करने में भी संलिप्त पाए गए.
10 नवंबर, 2023 को एनआईए ने अहमदाबाद स्थित एनआईए विशेष न्यायालय के समक्ष पांच आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. भारत और सीमा पार सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क की मौजूदगी, संबंधों और वित्तीय चैनलों का पता लगाने के एनआईए के प्रयासों के तहत मामले की जांच जारी है.
