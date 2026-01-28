ETV Bharat / bharat

केरल में PFI से जुड़े ठिकानों पर NIA की रेड, RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन मर्डर केस में 6 वांटेड अपराधियों की तलाश

एर्नाकुलम (केरल): राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) ने फरार उग्रवादियों को पकड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की.

ये छापेमारी मुख्य रूप से एर्नाकुलम, पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में की गई, जिसमें उन लोगों को निशाना बनाया गया जो संगठन पर देश भर में बैन लगने के बाद संघीय एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों से जुड़े थे.

आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में तलाशी

केरल में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए की टीम ने करीब 20 जगहों की तलाशी ली. खबर के मुताबिक, एजेंसी पीएफआई के उन छह लोगों की तलाश में है जो आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हाई-प्रोफाइल मर्डर मामले में वांटेड हैं और गिरफ्तारी से बचे हुए हैं. इन पर गैर-कानूनी कामों में जुड़े रहने का भी आरोप है.

6 वांटेड अपराधियों की तलाश में जांच एजेंसी

जांच एजेंसी ने हाल ही में इन भगोड़ों को पकड़ने में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए बड़े कैश इनाम की घोषणा करके अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. वांटेड लिस्ट में अलुवा के 38 साल के अब्दुल वहाब का नाम भी है, जिस पर 7 लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया है. इस लिस्ट में पट्टांबी के 35 साल के अब्दुल रशीद और एडवनक्कड़ के 52 साल के अयूब टीए पर भी 7 लाख रुपये का इनाम रखा गया है.

अपराधियों को पकड़ने में मदद करने वालों को मिलेगा इनाम, नाम रहेगा गुप्त

इसके अलावा, पट्टांबी के ही 43 साल के मुहम्मद मंसूर की जानकारी के लिए 3 लाख रुपये का इनाम रखा गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलंगद के मुहम्मद यासर अराफात और वलंचेरी के मोइदीनकुट्टी पी का पता लगाने में भी जनता की मदद मांगी है, और भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.