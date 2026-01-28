ETV Bharat / bharat

केरल में PFI से जुड़े ठिकानों पर NIA की रेड, RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन मर्डर केस में 6 वांटेड अपराधियों की तलाश

एजेंसी पीएफआई के उन छह लोगों की तलाश में है जो आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हाई-प्रोफाइल मर्डर मामले में वांटेड हैं.

NIA Launches Massive Crackdown on PFI Centers Across Kerala to Track Absconding Fugitives
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 1:19 PM IST

एर्नाकुलम (केरल): राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) ने फरार उग्रवादियों को पकड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की.

ये छापेमारी मुख्य रूप से एर्नाकुलम, पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों में की गई, जिसमें उन लोगों को निशाना बनाया गया जो संगठन पर देश भर में बैन लगने के बाद संघीय एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों से जुड़े थे.

आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में तलाशी
केरल में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए की टीम ने करीब 20 जगहों की तलाशी ली. खबर के मुताबिक, एजेंसी पीएफआई के उन छह लोगों की तलाश में है जो आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हाई-प्रोफाइल मर्डर मामले में वांटेड हैं और गिरफ्तारी से बचे हुए हैं. इन पर गैर-कानूनी कामों में जुड़े रहने का भी आरोप है.

6 वांटेड अपराधियों की तलाश में जांच एजेंसी
जांच एजेंसी ने हाल ही में इन भगोड़ों को पकड़ने में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए बड़े कैश इनाम की घोषणा करके अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. वांटेड लिस्ट में अलुवा के 38 साल के अब्दुल वहाब का नाम भी है, जिस पर 7 लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया है. इस लिस्ट में पट्टांबी के 35 साल के अब्दुल रशीद और एडवनक्कड़ के 52 साल के अयूब टीए पर भी 7 लाख रुपये का इनाम रखा गया है.

अपराधियों को पकड़ने में मदद करने वालों को मिलेगा इनाम, नाम रहेगा गुप्त
इसके अलावा, पट्टांबी के ही 43 साल के मुहम्मद मंसूर की जानकारी के लिए 3 लाख रुपये का इनाम रखा गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलंगद के मुहम्मद यासर अराफात और वलंचेरी के मोइदीनकुट्टी पी का पता लगाने में भी जनता की मदद मांगी है, और भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.

एनआईए रेड में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन जब्त
एक साथ हुई छापेमारी के दौरान, जांच करने वालों ने कथित तौर पर कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए, जिनमें मोबाइल फोन और सिम कार्ड शामिल हैं. साथ ही बैंक पासबुक और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए. ऑपरेशन के दौरान डायरी एंट्री जैसे जरूरी सबूत भी सामने आए हैं, जिनसे संदिग्धों के हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग से लिंक होने की संभावना है.

स्लीपर सेल को खत्म करना जरूरी
एजेंसी का अभी का फोकस उन 'स्लीपर सेल' को खत्म करने पर है जो इन फरार लोगों को लॉजिस्टिक और आर्थिक मदद देते हैं. इंटेलिजेंस से पता चलता है कि कुछ संदिग्ध अभी भी राज्य के अंदर छिपे हो सकते हैं, जबकि दूसरे पड़ोसी राज्यों में बॉर्डर पार कर गए होंगे.

फरार अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करना एनआईए का मकसद
जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज करके, एनआईए का मकसद उस बड़े नेटवर्क का पता लगाना है जो इन भगोड़ों के आने-जाने और रहने में मदद करता है. यह ऑपरेशन बैन किए गए संगठन के बचे हुए लोगों को खत्म करने और यह पक्का करने के एजेंसी के प्रतिबद्धता को दिखाता है कि सभी आरोपियों को सजा मिले.

