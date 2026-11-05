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फेक करेंसी का लिंक खंगाल रही NIA, मदनपुर से जुड़े नेटवर्क की तलाश, झारखंड-बिहार-बंगाल तक फैले संपर्कों की जांच

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV BHARAT )

रांची: बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर में बरामद नकली भारतीय करेंसी नोटों के पीछे किसका नेटवर्क काम कर रहा था? नकली नोट कहां से आए थे और इन्हें बाजार में खपाने के लिए किन लोगों की मदद ली जा रही थी? राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है. झारखंड के हजारीबाग में एनआईए ने बुधवार को इसी लिंक की तलाश में छापेमारी की थी. मदनपुर में 2 लाख 48 हजार 500 रुपये के नकली नोटों की बरामदगी से शुरू हुई जांच अब बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है.

चार लोगों को बनाया गया आरोपी