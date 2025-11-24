ETV Bharat / bharat

अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में बड़े आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ का खुलासा हो सकता है: सुरक्षा विशेषज्ञ

एनआईए की कस्टडी में अनमोल बिश्नोई ( X/ @ANI )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: भारत के आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना ​​है कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से चल रही पूछताछ से बड़े आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ का पता चल सकता है, जो पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में फैला हुआ है. इसके अलावा, भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के तरीकों का भी पता चल सकता है. उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "हां, अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में भारत में आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ के संबंध में कई अहम बातें सामने आ सकती हैं. बिश्नोई गैंग उन कुख्यात गैंग में से एक है जो लक्षित हत्याएं, असामाजिक गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है." सिंह के अनुसार, बिश्नोई से पूछताछ में बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसे कई मामलों में पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को भी मदद मिलने की संभावना है. हाल ही में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया अनमोल बिश्नोई फिलहाल NIA की कस्टडी में है. एनआईए अधिकारी उससे बिश्नोई गैंग की आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने और युवाओं को भर्ती करने के अलावा लक्षित हत्याओं में शामिल होने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. दरअसल, NIA ने बिश्नोई के खिलाफ दर्ज अपनी FIR कॉपी में फंड जुटाने, आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती और लक्षित हत्या जैसे अपराधों का जिक्र किया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही 4 अगस्त, 2022 को लॉरेंस बिश्नोई समेत आठ आरोपियों के खिलाफ भारत और विदेश में क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने, दिल्ली और अन्य राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने और युवाओं की भर्ती करने के आरोप में FIR दर्ज की थी. इनमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल था. आतंकी गतिविधियों में शामिल था बिश्नोई गैंग

एफआईआर के अनुसार, बिश्नोई और गैंग के अन्य सदस्य अपने कारनामों को प्रचारित करने के लिए साइबरस्पेस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका उद्देश्य लोगों में डर और आतंक पैदा करना था. एफआईआर के अनुसार, गैंग के सदस्य रंगदारी, आपराधिक धमकी, नारकोटिक्स की तस्करी, गैर-कानूनी हथियारों की बिक्री आदि के जरिये फंड इकट्ठा करने में शामिल थे. इससे मिले फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने और ऐसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने गैंग में असरदार युवाओं को भर्ती करने के लिए किया जाना था.