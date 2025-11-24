अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में बड़े आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ का खुलासा हो सकता है: सुरक्षा विशेषज्ञ
अमेरिका से भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई NIA की कस्टडी में है. उसे NIA मुख्यालय में एक स्पेशल सेल में रखा गया है.
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भारत के आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से चल रही पूछताछ से बड़े आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ का पता चल सकता है, जो पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में फैला हुआ है. इसके अलावा, भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के तरीकों का भी पता चल सकता है.
उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "हां, अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में भारत में आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ के संबंध में कई अहम बातें सामने आ सकती हैं. बिश्नोई गैंग उन कुख्यात गैंग में से एक है जो लक्षित हत्याएं, असामाजिक गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है."
सिंह के अनुसार, बिश्नोई से पूछताछ में बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसे कई मामलों में पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को भी मदद मिलने की संभावना है.
हाल ही में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया अनमोल बिश्नोई फिलहाल NIA की कस्टडी में है. एनआईए अधिकारी उससे बिश्नोई गैंग की आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने और युवाओं को भर्ती करने के अलावा लक्षित हत्याओं में शामिल होने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं.
दरअसल, NIA ने बिश्नोई के खिलाफ दर्ज अपनी FIR कॉपी में फंड जुटाने, आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती और लक्षित हत्या जैसे अपराधों का जिक्र किया है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही 4 अगस्त, 2022 को लॉरेंस बिश्नोई समेत आठ आरोपियों के खिलाफ भारत और विदेश में क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने, दिल्ली और अन्य राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने और युवाओं की भर्ती करने के आरोप में FIR दर्ज की थी. इनमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल था.
आतंकी गतिविधियों में शामिल था बिश्नोई गैंग
एफआईआर के अनुसार, बिश्नोई और गैंग के अन्य सदस्य अपने कारनामों को प्रचारित करने के लिए साइबरस्पेस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका उद्देश्य लोगों में डर और आतंक पैदा करना था. एफआईआर के अनुसार, गैंग के सदस्य रंगदारी, आपराधिक धमकी, नारकोटिक्स की तस्करी, गैर-कानूनी हथियारों की बिक्री आदि के जरिये फंड इकट्ठा करने में शामिल थे. इससे मिले फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने और ऐसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने गैंग में असरदार युवाओं को भर्ती करने के लिए किया जाना था.
NIA ने 26 अगस्त 2022 को दिल्ली पुलिस से यह केस अपने हाथ में ले लिया.
NIA ने बिश्नोई को केस RC 39/2022/NIA/DLI (लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में टेरर-गैंगस्टर साजिश केस) में गिरफ्तार किया. केंद्रीय जांच एजेंसी अब आतंकवादियों, अपराधियों और हथियार तस्करों के बीच गठजोड़ को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उनके फंडिंग चैनल भी शामिल हैं.
अमेरिका में रहने वाला अनमोल बिश्नोई अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई के टेरर-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है. अनमोल 2022 से फरार था और NIA ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की जांच में एनआईए को पता चला था कि उसने 2020-2023 के दौरान देश में अलग-अलग आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की मदद की थी.
गैंग के शूटरों को पनाह देता था अनमोल बिश्नोई
एनआईए के मुताबिक, बिश्नोई गैंग के अलग-अलग साथियों के साथ मिलकर काम करते हुए, अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अमेरिका से टेरर सिंडिकेट चलाना और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देना जारी रखा, और इसके लिए उसने भारत में मौजूद अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया. जांच में पता चला कि अनमोल बिश्नोई ने गैंग के शूटरों और गुर्गों को पनाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था. वह दूसरे अपराधियों की मदद से विदेशी धरती से भारत में जबरन वसूली भी करता था.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और गैलेंट्री अवार्ड विजेता मैक्सवेल परेरा ने कहा कि अनमोल बिश्नोई, बिश्नोई गैंग के बड़े अपराधियों में से एक है. परेरा ने कहा, "उसकी (अनमोल बिश्नोई की) गिरफ्तारी और उसके बाद की पूछताछ से भारत में आतंकवादी गतिविधियों, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के एक बड़े गिरोह का पता चलने की संभावना है."
उन्होंने कहा कि विदेश में रहने के बावजूद अनमोल विश्नोई भारत में कई हाई प्रोफाइल आपराधिक गतिविधियों में शामिल था.
दिल्ली के पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त मैक्सवेल परेरा ने उस हत्या की जांच की थी जिसे 'तंदूर हत्याकांड' के रूप में जाना जाता है. अनमोल बिश्नोई, जिसके खिलाफ देश भर के कई पुलिस थानों, खासकर पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दो दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं, को नई दिल्ली में NIA मुख्यालय में एक स्पेशल सेल में रखा गया है.
