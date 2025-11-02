ETV Bharat / bharat

NIA ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में केबल कार परियोजना को हरी झंडी दी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पहलगाम पर्यटन स्थल बैसरन में केबल कार परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे. जम्मू-कश्मीर सरकार ने हमले की जांच कर रही एनआईए से केबल कार परियोजना के लिए मंजूरी मांगी थी.

एनआईए अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस परियोजना पर उसकी राय जानने के लिए आतंकवाद-रोधी एजेंसी से संपर्क किया था. इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमसे (केबल कार परियोजना शुरू करने के बारे में) हमारे विचार पूछे गए और हमने बताया कि जांच के दृष्टिकोण से हमें कोई आपत्ति नहीं है.’’

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 27 अक्टूबर को पहलगाम के विधायक अल्ताफ अहमद वानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि परियोजना का काम एक कंपनी को सौंपा गया है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद की स्थिति को देखते हुए यह अभी शुरू नहीं हुआ है.

1.4 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए संरेखण की पहचान जम्मू-कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन (JKCCC) द्वारा की गई है. पर्यटन विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक लिखित उत्तर में कहा, "निचला टर्मिनल बिंदु पहलगाम में यात्री निवास के पास और ऊपरी टर्मिनल बिंदु बैसरन में स्थित है. परियोजना की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर होगी. परियोजना के लिए आवश्यक 9.13 हेक्टेयर (भूमि) वन विभाग की है."