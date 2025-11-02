NIA ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में केबल कार परियोजना को हरी झंडी दी
पहलगाम के बैसरन में केबल कार परियोजना को एनआईए ने मंजूरी दे दी है. बैसरन में आतंकियों के हमले में 26 लोग मारे गए थे.
By PTI
Published : November 2, 2025 at 5:07 PM IST
नई दिल्ली : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पहलगाम पर्यटन स्थल बैसरन में केबल कार परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.
पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे. जम्मू-कश्मीर सरकार ने हमले की जांच कर रही एनआईए से केबल कार परियोजना के लिए मंजूरी मांगी थी.
एनआईए अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस परियोजना पर उसकी राय जानने के लिए आतंकवाद-रोधी एजेंसी से संपर्क किया था. इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमसे (केबल कार परियोजना शुरू करने के बारे में) हमारे विचार पूछे गए और हमने बताया कि जांच के दृष्टिकोण से हमें कोई आपत्ति नहीं है.’’
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 27 अक्टूबर को पहलगाम के विधायक अल्ताफ अहमद वानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि परियोजना का काम एक कंपनी को सौंपा गया है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद की स्थिति को देखते हुए यह अभी शुरू नहीं हुआ है.
1.4 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए संरेखण की पहचान जम्मू-कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन (JKCCC) द्वारा की गई है. पर्यटन विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक लिखित उत्तर में कहा, "निचला टर्मिनल बिंदु पहलगाम में यात्री निवास के पास और ऊपरी टर्मिनल बिंदु बैसरन में स्थित है. परियोजना की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर होगी. परियोजना के लिए आवश्यक 9.13 हेक्टेयर (भूमि) वन विभाग की है."
सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन (JKCCC) ने उक्त परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निविदा दस्तावेज़ तैयार करने हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति हेतु निविदाएं जारी की हैं.
निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य एक योग्य एजेंसी - रोनमास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - को आवंटित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'जेकेसीसीसी और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. हालांकि, पहलगाम के बाद की स्थिति को देखते हुए एजेंसी अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी.'
कार्यान्वयन एजेंसी ने स्थलाकृति और भू-तकनीकी अध्ययन के लिए स्थल का दौरा करने की अनुमति मांगी है. पर्यटन विभाग ने कहा, "स्थल का दौरा करने की अनुमति देने का मामला अनंतनाग के उपायुक्त के समक्ष उठाया गया है, जिन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के समक्ष उठाने का निर्देश दिया है."
विभाग के अनुसार, इस परियोजना की अनुमानित लागत 100-120 करोड़ रुपये है और यह कार्य कम से कम 18 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें- 'पैसों का लालच' और 'रिश्तों के जाल' से युवाओं को आतंकी बना रहा बब्बर खालसाः NIA का खुलासा