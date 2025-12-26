ETV Bharat / bharat

आतंकवाद के उभरते खतरों पर मंथन, NIA की एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 'एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस 2025' के उद्घाटन में पहुंचे ( ANI and ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देश भर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसियों को ऑर्गनाइज्ड क्राइम नेटवर्क पर 400 डॉजियर के डेटाबेस का एक्सेस दिया है.

एनआईए के मुताबिक, इस डेटाबेस में देश में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT), लॉरेंस बिस्नोई ग्रुप, और खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप्स के गैंगस्टर्स की डिटेल्स शामिल हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवाद जांच एजेंसी द्वारा आयोजित दो दिन के एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस (Anti Terror Conference 2025) के मौके पर एक सीनियर जांच एजेंसी अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सुरक्षा एजेंसियां ​​आतंकवाद की जांच में इस डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकती हैं. इस डेटाबेस में एफआईआर, पूछताछ रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट डेटा, आतंकवादियों के परिवार की जानकारी, वॉयस रिकॉर्डिंग और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस 2025' का उद्घाटन किया (ANI)

गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया. इसमें भारत में आतंकवाद के मौजूदा ट्रेंड, आतंकवादी संगठनों के काम करने के तरीकों वगैरह पर डिटेल में चर्चा होगी. दो दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम आतंकी हमले, दिल्ली बम ब्लास्ट वगैरह पर विस्तार में चर्चा होगी. अमित शाह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक स्पेशल सेशन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के डीजीपी के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे.

NIA के एक और प्रवक्ता ने कहा कि, दो दिन की कॉन्फ्रेंस में होने वाली बातचीत का मकसद काउंटर-टेररिज्म के मुद्दों को सुलझाने में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के अनुभव और अच्छी प्रैक्टिस शेयर करना और टेरर इन्वेस्टिगेशन से मिले सबक शेयर करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेरर के लिए जीरो टॉलरेंस के विजन के तहत, यह सालाना कॉन्फ्रेंस उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की स्ट्रेटेजी पर विचार-विमर्श करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है.