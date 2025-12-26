आतंकवाद के उभरते खतरों पर मंथन, NIA की एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस
जांच एजेंसी ने राज्य पुलिस बलों को संगठित अपराध नेटवर्क पर 400 डोजियर डेटाबेस का एक्सेस दिया है.
Published : December 26, 2025 at 4:44 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देश भर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसियों को ऑर्गनाइज्ड क्राइम नेटवर्क पर 400 डॉजियर के डेटाबेस का एक्सेस दिया है.
एनआईए के मुताबिक, इस डेटाबेस में देश में सक्रिय सभी आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT), लॉरेंस बिस्नोई ग्रुप, और खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप्स के गैंगस्टर्स की डिटेल्स शामिल हैं.
राष्ट्रीय राजधानी में आतंकवाद जांच एजेंसी द्वारा आयोजित दो दिन के एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस (Anti Terror Conference 2025) के मौके पर एक सीनियर जांच एजेंसी अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद की जांच में इस डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकती हैं. इस डेटाबेस में एफआईआर, पूछताछ रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट डेटा, आतंकवादियों के परिवार की जानकारी, वॉयस रिकॉर्डिंग और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं.
गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया. इसमें भारत में आतंकवाद के मौजूदा ट्रेंड, आतंकवादी संगठनों के काम करने के तरीकों वगैरह पर डिटेल में चर्चा होगी. दो दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम आतंकी हमले, दिल्ली बम ब्लास्ट वगैरह पर विस्तार में चर्चा होगी. अमित शाह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक स्पेशल सेशन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के डीजीपी के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे.
NIA के एक और प्रवक्ता ने कहा कि, दो दिन की कॉन्फ्रेंस में होने वाली बातचीत का मकसद काउंटर-टेररिज्म के मुद्दों को सुलझाने में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के अनुभव और अच्छी प्रैक्टिस शेयर करना और टेरर इन्वेस्टिगेशन से मिले सबक शेयर करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेरर के लिए जीरो टॉलरेंस के विजन के तहत, यह सालाना कॉन्फ्रेंस उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की स्ट्रेटेजी पर विचार-विमर्श करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है.
अधिकारी ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस ऑपरेशनल फोर्स; टेक्निकल, लीगल और फोरेंसिक एक्सपर्ट; और काउंटर टेररिज्म में लगी एजेंसियों के लिए एक मीटिंग पॉइंट है, जहां वे नेशनल सिक्योरिटी पर असर डालने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उभरने वाले खतरों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं.
कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस 'होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच' की भावना से टेररिज्म के खतरे के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल बनाकर अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के बीच सिनर्जी डेवलप करना और भविष्य की पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी इनपुट देना है.
कॉन्फ्रेंस में विदेशी इलाकों से सबूत इकट्ठा करने, काउंटर टेररिज्म जांच में डिजिटल फोरेंसिक और डेटा एनालिसिस, असरदार ट्रायल मैनेजमेंट, रेडिकलाइजेशन, जासूसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों से निपटने जैसे सेशन शामिल हैं.
कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सीनियर अधिकारी और एक्सपर्ट टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को रोकने से जुड़े मुद्दों जैसे टूल्स, टेक्नीक और केस लर्निंग के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनाने और उभरते नेशनल सिक्योरिटी मुद्दों से निपटने के लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनाने पर भी बात करेंगे.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सीनियर पुलिस अधिकारी, काउंटर टेररिज्म से जुड़े मुद्दों को देखने वाली सेंट्रल एजेंसियों और डिपार्टमेंट के अधिकारी और कानून, फोरेंसिक, टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे संबंधित फील्ड के एक्सपर्ट इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं.
