आंध्र प्रदेश: विजयनगरम आतंकी साजिश मामले में NIA ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर दाखिल किया
एनआईए ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई तेज कर दी. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई.
Published : November 12, 2025 at 1:37 PM IST
विशाखापट्टनम: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विजयनगरम आतंकी साजिश मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है. इन पर कथित तौर पर तेलुगु राज्यों में हमलों की साजिश रचने और देश की एकता, अखंडता और धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करने का आरोप है.
एनआईए ने मंगलवार को विशाखापट्टनम स्थित एनआईए की विशेष अदालत में विजयनगरम निवासी सिराज उर रहमान और हैदराबाद निवासी सैयद समीर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. इन्हें इसी साल मई में गिरफ्तार किया गया था. जाँच में पता चला कि दोनों आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित थे और चरमपंथी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे.
एनआईए के अनुसार आरोपी कट्टरपंथी सामग्री को बढ़ावा देने, युवाओं को हिंसक विचारधाराओं की ओर आकर्षित करने और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे. वे आईएसआईएस की प्रचार सामग्री साझा और प्रसारित करने के साथ-साथ एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन समूहों के माध्यम से दूसरों की भर्ती और उन्हें प्रेरित भी कर रहे थे.
जाँच के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि दोनों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और देश के अन्य हिस्सों में आतंकी हमले करने की साजिश रची थी. सिराज ने खास तौर पर पहले विजयनगरम जिले में हुए बम धमाकों के लिए सैंपल टेस्ट किए थे और एक और टेस्ट की तैयारी के दौरान स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था.
यह भी पाया गया कि आरोपी 'अहिम' नाम से काम कर रहे थे, जिसके माध्यम से वे गतिविधियों का समन्वय करते थे और दूसरों को प्रभावित करने के लिए चरमपंथी संदेश फैलाते थे. एनआईए ने दोनों आरोपियों के ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क और क्षेत्र में शांति भंग करने की योजना से जुड़े होने के सबूतों के साथ महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए हैं. नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों और साजिश से जुड़े धन के स्रोतों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है.