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लाल किला विस्फोट मामला : NIA ने 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA-राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) ने लाल किला इलाके में कार बम विस्फोट मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

पिछले साल 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस उच्च तीव्रता के विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था.

10 आरोपी अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे

एनआईए द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी (मृत) समेत सभी 10 आरोपी अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) का एक सहयोगी संगठन है. आरोपपत्र यहां पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल किया गया.

भारत में शरिया राज कायम करना इस आतंकी संगठन का मकसद

पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल NIA कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट के मुताबिक, यह साजिश AQIS विचारधारा से प्रेरित और अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGuH) के बैनर तले काम कर रहे एक कट्टरपंथी आतंकवादी मॉड्यूल ने रची थी.

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने 2022 में तुर्की के रास्ते अफ़गानिस्तान में 'हिजरत' की नाकाम कोशिश के बाद श्रीनगर में एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान आतंकवादी संगठन को फिर से ज़िंदा किया था. खुद को 'AGuH इंटरिम' कहने वाले फिर से बने ग्रुप ने कथित तौर पर 'ऑपरेशन हेवनली हिंद' नाम का एक हिंसक कैंपेन शुरू किया, जिसका मकसद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई भारत सरकार को हटाना और देश में शरिया राज कायम करना था.

गृह मंत्रालय ने एक्यूआईएस और उससे जुड़े सभी संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया था

गृह मंत्रालय ने जून 2018 में एक्यूआईएस और उससे जुड़े सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया था. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एनआईए ने वैज्ञानिक और फोरेंसिक जांच के जरिए एक बड़े जिहादी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया. जांच में पाया गया कि कुछ कट्टरपंथी बने चिकित्सा पेशेवरों सहित आरोपी एक्यूआईएस/अंसार गजवत-उल-हिंद की विचारधारा से प्रेरित होकर इस घातक हमले को अंजाम देने में शामिल थे.

आरोपपत्र गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, भारतीय न्याय संहिता, 2023; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908; शस्त्र अधिनियम, 1959; और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की संबंधित धाराओं के तहत दाखिल किया गया है.

बयान में कहा गया है कि पुलवामा निवासी डॉ. उमर उन नबी के खिलाफ आरोप समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो आत्मघाती हमले में मारा जा चुका है. वह हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग का पूर्व सहायक प्रोफेसर था.

एनआईए के अनुसार, इस मामले में नामजद दूसरे आरोपियों में डॉ. नबी के अलावा आमिर राशिद मीर, जसीर बिलाल वानी, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार शामिल हैं.

NIA ने कहा कि उसकी जांच में एक बड़ी साजिश का पता चला है, जो सीधे AQIS की सोच से प्रभावित थी. एक्यूआईएस को जून 2018 में गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था. जांचकर्ताओं के अनुसार, कई आरोपी पढ़े-लिखे प्रोफेशनल थे, जिनमें डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर कट्टरपंथी प्रोपेगैंडा को अपनाया और अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में मदद के लिए किया.