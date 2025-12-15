ETV Bharat / bharat

पहलगाम आतंकी हमला: NIA ने 1,597 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, क्या-क्या हुआ खुलासा?

NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन समेत सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

NIA files chargesheet
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने आठ महीने की कड़ी जांच के बाद सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकी संगठन शामिल हैं.

पहलगाम आतंकी हमले पर 1,597 पेज की चार्जशीट जम्मू की एक कोर्ट में फाइल की गई. यह चार्जशीट होम मिनिस्ट्री के निर्देश के बाद एजेंसी द्वारा केस अपने हाथ में लेने के लगभग आठ महीने बाद फाइल की गई.

चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और मामले में सपोर्टिंग सबूतों का ब्यौरा दिया गया है. इसमें बैन LeT/TRF पर पहलगाम हमले की प्लानिंग करने, उसे आसान बनाने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए एक लीगल एंटिटी के तौर पर आरोप लगाया गया है.

इस हमले में, जिसमें पाक-प्रायोजित आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर निशाना बनाकर हत्याएं कीं, 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए. पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट का नाम भी एनआईए स्पेशल कोर्ट, जम्मू में दायर 1,597 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी के तौर पर है.

एनआईए की चार्जशीट में जुलाई में श्रीनगर के दाचीगाम में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी हैं, जो जानलेवा आतंकी हमले के कुछ हफ्ते बाद हुए थे.

तीनों की पहचान फैसल जट्ट उर्फ ​​सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ ​​जिबरान और हमजा अफगानी के तौर पर हुई है. LeT और TRF के साथ-साथ चार आतंकवादियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959 और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अपनी चार्जशीट में, NIA ने आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की पीनल सेक्शन भी लगाई है।

NIA के एक प्रवक्ता ने कहा, "NIA ने पिछले लगभग 8 महीनों तक चली एक बारीकी से साइंटिफिक जांच के जरिए, RC-02/2025/NIA/JMU मामले में पाकिस्तान से साजिश का पता लगाया था, जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है."

परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथद समेत दो आरोपियों को NIA ने 22 जून को आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है.

ये भी पढ़ें: Pahalgam Terror Attack: NIA आज फाइल करेगी चार्जशीट

TAGGED:

PAHELGAM TERROR ATTACK
NIA FILES CHARGESHEET
LASHKAR E TAIBA
PAK SPONSORED TERRORISTS
PAHELGAM TERROR ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.