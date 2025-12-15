ETV Bharat / bharat

पहलगाम आतंकी हमला: NIA ने 1,597 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, क्या-क्या हुआ खुलासा?

नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने आठ महीने की कड़ी जांच के बाद सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकी संगठन शामिल हैं.

पहलगाम आतंकी हमले पर 1,597 पेज की चार्जशीट जम्मू की एक कोर्ट में फाइल की गई. यह चार्जशीट होम मिनिस्ट्री के निर्देश के बाद एजेंसी द्वारा केस अपने हाथ में लेने के लगभग आठ महीने बाद फाइल की गई.

चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और मामले में सपोर्टिंग सबूतों का ब्यौरा दिया गया है. इसमें बैन LeT/TRF पर पहलगाम हमले की प्लानिंग करने, उसे आसान बनाने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए एक लीगल एंटिटी के तौर पर आरोप लगाया गया है.

इस हमले में, जिसमें पाक-प्रायोजित आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर निशाना बनाकर हत्याएं कीं, 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए. पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट का नाम भी एनआईए स्पेशल कोर्ट, जम्मू में दायर 1,597 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी के तौर पर है.

एनआईए की चार्जशीट में जुलाई में श्रीनगर के दाचीगाम में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी हैं, जो जानलेवा आतंकी हमले के कुछ हफ्ते बाद हुए थे.