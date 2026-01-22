अल-कायदा से जुड़े 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, ऑनलाइन कट्टरपंथ मामले में बड़ा खुलासा

ETV Bharat / bharat

एनआईए ने अल कायदा से जुड़े लोगों के खिलाफ ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
अहमदाबाद: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुजरात AQIS (अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट) ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन केस में बड़ी कार्रवाई की है. एनआईए कोर्ट में अल-कायदा से जुड़े पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है.

ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए भोले-भाले और कमजोर युवाओं को गुमराह करने और आतंकी सोच की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे थे. मामले की एनआईए जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन AQIS ऑनलाइन भारत विरोधी और कट्टरपंथी सोच का प्रचार कर रहा था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, गलत काम के लिए उकसाने और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई भारत सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया था. शुरुआत में इसकी जांच गुजरात एटीएस ने शुरू की थी, जिसे बाद में एनआईए मामले को अपने हाथ में ले लिया.

मामले के आरोपी

मोहम्मद फरदीन (अहमदाबाद)

कुरैशी सैफुल्लाह (मोडासा, गुजरात)

मोहम्मद फैक (दिल्ली)

जीशान अली (नोएडा, उत्तर प्रदेश)

शमा परवीन (बेंगलुरु, कर्नाटक)

आरोपियों के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया है?

एनआईए की ओर से वकील मुकेश कपाड़िया ने इस बारे में जानकारी दी. जिसके मुताबिक जांच एजेंसी ने सभी आरोपियों के खिलाफ UAPA एक्ट, BNS एक्ट और आर्म्स एक्ट की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उन्होंने बैन आतंकवादी संगठन AQIS के विचारों को फैलाया, समर्थन किया और आतंकवादी गतिविधियों के लिए मानसिक आधार तैयार किया.

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भड़काऊ वीडियो, ऑडियो, फोटो और टेक्स्ट पोस्ट किए थे. इन पोस्ट के जरिए जिहाद, गजवा-ए-हिंद, खिलाफत और शरिया कानून की स्थापना की वकालत की गई थी. वे खुलेआम लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह का आह्वान कर रहे थे.

एनआईए के मुताबिक, पुरानी दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद फैक ने इस पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई. उसने AQIS और जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नेताओं की सोच को सोशल मीडिया और खास तौर पर बनाए गए ग्रुप्स के जरिए फैलाया. वह दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर कट्टरपंथी सोच को बड़े पैमाने पर फैलाने की साज़िश में शामिल था.

ATS गुजरात की जांच के दौरान कागज और डिजिटल रूप में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें जब्त की गईं. पांच में से दो आरोपियों के पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, कारतूस और तलवार जैसे जानलेवा हथियार भी जब्त किए गए. एनआईए ने डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रेस करके सबूतों को और मजबूत किया है.

जांच में आगे पता चला कि बेंगलुरु की शमा परवीन AQIS के वीडियो फैला रही थी और कट्टरपंथी ग्रुप्स में एक्टिव थी. वह पाकिस्तानी नागरिक सुमेर अली के रेगुलर कॉन्टैक्ट में थी और उसे स्क्रीनशॉट और बैन लिटरेचर भेजती थी. उसके मोबाइल से कट्टरपंथी किताबें, वीडियो और पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं.

एनआईए ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है और मामले की आगे की जांच अभी भी जारी है. जांच एजेंसी का कहना है कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए युवाओं को आतंकवाद की तरफ़ भड़काने वाले नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए जांच को और बढ़ाया जाएगा.

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई जाने वाली चरमपंथी सोच राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एटीएस की मिली-जुली कार्रवाई ने ऐसे नेटवर्क को कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवाद और उसकी सोच को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
