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मगध जोन में नक्सल नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की साजिश, NIA ने छठे आरोपी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

रांची: एनआईए ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई माओवादी संगठन द्वारा मगध जोन को फिर से सक्रिय करने और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलकर हथियार खरीदने के लिए फंड जुटाने के मामले में की गई है. मामले को लेकर एनआईए द्वारा छठे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. मुंबई से गिरफ्तार चंदन कुमार को मामले में आरोपी बनाया गया है.

क्या है पूरा मामला

प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के मगध जोन को फिर से सक्रिय करने के साथ-साथ संगठन को फंडिंग इकट्ठा करने का आरोप है. इसको लेकर मामले में एनआईए ने अपनी तीसरी पूरक चार्जशीट रांची स्थित एनआईए के विशेष अदालत में दायर की है. यह मामला RC-05/2021/NIA/RNC के तहत दर्ज है, जिसे एनआईए ने दिसंबर 2021 में टेकओवर किया था.

कौन है आरोपी चंदन

जांच एजेंसी के अनुसार चंदन कुमार को जनवरी 2026 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था. जांच में सामने आया कि वह प्रतिबंधित माओवादी संगठन के लिए धन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके अलावा वह मगध जोन में संगठन को दोबारा मजबूत करने के लिए पुराने कैडरों को फिर से संगठन से जोड़ने और हिंसक गतिविधियों के जरिए माओवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने की कोशिश कर रहा था. एनआईए ने अपनी जांच में यह भी पाया कि ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में अवैध वसूली कर धन इकट्ठा किया गया, जिसे अलग-अलग माध्यमों से माओवादी संगठन तक पहुंचाया जाता था. एजेंसी के अनुसार उस पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए किया जाना था.

जांच में हुए बड़े खुलासे