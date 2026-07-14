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मगध जोन में नक्सल नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की साजिश, NIA ने छठे आरोपी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

मगध जोन में नक्सल नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने के आरोप में एनआईए ने छठे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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एनआईए रांची कार्यालय साइनबोर्ड (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 3:23 PM IST

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रांची: एनआईए ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई माओवादी संगठन द्वारा मगध जोन को फिर से सक्रिय करने और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलकर हथियार खरीदने के लिए फंड जुटाने के मामले में की गई है. मामले को लेकर एनआईए द्वारा छठे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. मुंबई से गिरफ्तार चंदन कुमार को मामले में आरोपी बनाया गया है.

क्या है पूरा मामला

प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के मगध जोन को फिर से सक्रिय करने के साथ-साथ संगठन को फंडिंग इकट्ठा करने का आरोप है. इसको लेकर मामले में एनआईए ने अपनी तीसरी पूरक चार्जशीट रांची स्थित एनआईए के विशेष अदालत में दायर की है. यह मामला RC-05/2021/NIA/RNC के तहत दर्ज है, जिसे एनआईए ने दिसंबर 2021 में टेकओवर किया था.

कौन है आरोपी चंदन

जांच एजेंसी के अनुसार चंदन कुमार को जनवरी 2026 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था. जांच में सामने आया कि वह प्रतिबंधित माओवादी संगठन के लिए धन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके अलावा वह मगध जोन में संगठन को दोबारा मजबूत करने के लिए पुराने कैडरों को फिर से संगठन से जोड़ने और हिंसक गतिविधियों के जरिए माओवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने की कोशिश कर रहा था. एनआईए ने अपनी जांच में यह भी पाया कि ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में अवैध वसूली कर धन इकट्ठा किया गया, जिसे अलग-अलग माध्यमों से माओवादी संगठन तक पहुंचाया जाता था. एजेंसी के अनुसार उस पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए किया जाना था.

जांच में हुए बड़े खुलासे

जांच में यह भी सामने आया है कि सीपीआई (माओवादी) की सेंट्रल संगठन कमेटी (SAC) के प्रमुख सदस्य प्रद्युम्न शर्मा, आरोपी अभिनव, चंदन कुमार और एफआईआर में नामजद अन्य लोग इस साजिश का हिस्सा थे. इन सभी पर संगठन को आर्थिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम करने का आरोप है. एनआईए के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है और इस साजिश से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि माओवादी संगठन के लिए धन जुटाने और नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने में किन-किन लोगों और चैनलों का इस्तेमाल किया गया है. यह मामला झारखंड और बिहार के मगध क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों को दोबारा सक्रिय करने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है.

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