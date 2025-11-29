ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट: हल्द्वानी के बाद नैनीताल में मारा NIA ने छापा, हिरासत में इमाम

पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों, एंट्री पॉइंट्स और संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है. पहचान सत्यापन, वाहनों की तलाशी और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी को प्राथमिकता दी जा रही है. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को देने की अपील की है.

छापेमारी और पूछताछ के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच एजेंसियां शहर में प्राप्त विभिन्न सुरागों की गहन पड़ताल कर रही हैं. इसके चलते नैनीताल में सुरक्षा व्यवस्था और सघन कर दी गई है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक शनिवार तड़के एनआईए ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एनआईए ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया था. उन्हीं से पूछताछ से बाद एनआईए की टीम नैनीताल के तल्लीताल हरीनगर वार्ड में पहुंची और यहां भी मस्जिद के इमाम से पूछताछ की. तीनों ही संदिग्धों से एनआईए को क्या जानकारी मिली है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस भी इस मामले में अधिकारिक तौर पर कुछ कहने से बच रही है.

नैनीताल: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस के तार उत्तराखंड से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं. हल्द्वानी के बाद एनआईए (National Investigation Agency) की टीम ने लोकल पुलिस के साथ नैनीताल में छापा मारा. बताया जा रहा है कि नैनीताल के तल्लीताल हरीनगर वार्ड में शनिवार को एनआईए की टीम ने मस्जिद के इमाम से करीब तीन घंटे तक विस्तृत पूछताछ की.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही उत्तराखंड में अलर्ट है. (ETV Bharat)

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां हर उपलब्ध इनपुट पर तेजी से कार्रवाई कर रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी छापेमारी जारी रहेगी. फिलहाल दिल्ली धमाके से जुड़े इस मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और एजेंसियां हल्द्वानी व नैनीताल से मिले इनपुटों को जोड़कर पूरे मामले की कड़ियों को खंगालने में जुटी हैं.

हल्द्वानी में भी दो को हिरासत में लिया: बता दें कि नैनीताल से पहले हल्द्वानी में एनआईए की टीम ने दो लोगों को हिरासत में लिया था. बताया जा रहा है कि एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर की कॉल डिटेल खंगाली है. वहीं से एनआईए को हल्द्वानी के दो लोगों को बारे में जानकारी मिली थी, जिन्हें आज शनिवार सुबह ही एनआईए ने हिरासत में लिया. इन दो लोगों से मिले इनपुट के आधार एनआईए की टीम नैनीताल पहुंची और एक और व्यक्ति से पूछताछ की.

देहरादून में चेकिंग अभियान तेज. (ETV Bharat)

दिल्ली ब्लास्ट में आठ लोगों की हुई थी मौत: दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत हुई थी. इसके अलावा 20 से अधिक लोगों घायल हुए थे. इस ब्लास्ट में उत्तराखंड का एक युवक भी घायल हुआ था. इस ब्लास्ट की जांच एनआईए (National Investigation Agency) को दी गई है. एनआईए इस मामले में अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

देहरादून में चेकिंग अभियान किया गया तेज: देहरादून एसएसपी के निर्देश पर पूरे जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है. पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा संबंधित सीओ के नेतृत्व में लगातार सभी सीमावर्ती चैक पोस्टों और आन्तरिक मार्गों पर आने जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है.

चैकिंग के दौरान पुलिस द्वारा करीब 1400 से अधिक वाहनों ओर 2700 से अधिक व्यक्तियो को चेक किया गया. साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन सम्बन्धित आवश्यक जानकारियां ली जा रही है.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद उत्तराखंड को अलर्ट मोड पर रखा गया है. राजधानी देहरादून में विशेष तौर पर चौकसी बरती जा रही है. सीओ के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा जनपद के सभी सीमावर्ती चैक पोस्टों और आन्तरिक मार्गो पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चैकिंग के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

पढ़ें---