NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस में हरियाणा में की छापेमारी, नूंह से खाद बेचने वाले को पकड़ा
दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस में नूंह के पिनगवां से खाद विक्रेता दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया गया है.
Published : November 13, 2025 at 7:21 PM IST
नूंह : दिल्ली में ब्लास्ट केस में नूंह के पिनगवां से खाद विक्रेता दिनेश कुमार उर्फ डब्बू सिंगला को एनआईए ने हिरासत में लिया है जिसके बाद हड़कंप का माहौल है. आरोप है कि फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल को विस्फोटक सामाग्री यहीं से उपलब्ध कराई गई थी जिसके बाद डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया गया है.
खाद विक्रेता एनआईए की हिरासत में : दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच को तेज करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) की टीम नूंह पहुंची और फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में जांच एजेंसी ने पिनगवां शहर के एक खाद-बीज विक्रेता को हिरासत में ले लिया है जिसकी पहचान दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला के रूप में हुई है. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि खाद और उर्वरक विक्रेताओं में दहशत का माहौल है. सिंगला कई धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ है. सिंगला का मूल गांव शिकारवा है और करीब 20-30 साल से वो पिनगवां क़स्बे में रह रहा है. इस घटना के बाद से सिंगला का परिवार दहशत में है और मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए है और कुछ भी बोलने से कतरा रहा है. स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है.
संदिग्ध सप्लायर्स की पड़ताल : वहीं खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. जिले में संचालित एनजीओ के माध्यम से चल रही संस्थाओं की भी जांच शुरू कर दी गई है. दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला को हिरासत में लेने के बाद एनआईए टीम सभी संदिग्ध सप्लायर्स की पड़ताल कर रही है. जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.
निष्पक्ष जांच की मांग : दिनेश कुमार उर्फ डब्बू सिंगला को हिरासत में लिए जाने के बाद पिनगवां कस्बे के सरपंच मनोज कुमार का बयान सामने आया है. सरपंच मनोज कुमार ने कहा है कि "डब्बू सिंगला धार्मिक और सामाजिक कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. उन्हें यकीन नहीं है कि डब्बू सिंगला इस तरह का गलत काम कर सकते हैं. उन्होंने मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच करने की मांग की है. सरपंच ने कहा कि कस्बे के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसे लोगों को जानबूझकर खाद या केमिकल किसी भी रूप में बेचा होगा. उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट केस में कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष इस मामले में फंसना नहीं चाहिए."
