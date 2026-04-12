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मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव: NIA ने कांग्रेस उम्मीदवार समेत सात को हिरासत में लिया

कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एनआईए ने रविवार को कांग्रेस के एक उम्मीदवार सहित सात लोगों को हिरासत में लिया. अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) का एक पंचायत सदस्य को गिरफ्तार भी किया है.

यह कार्रवाई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में नामों को हटाए जाने के विरोध में मालदा में स्थानीय लोगों द्वारा न्यायिक अधिकारियों के घेराव के संबंध में की गई है. एक अधिकारी के अनुसार, कांग्रेस के मोथाबाड़ी से उम्मीदवार सायम चौधरी को उनके कुछ सहयोगियों के साथ उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वह अलीनगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे.

मालदा में एक अप्रैल को घेराव की घटना हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल प्रशासन की आलोचना की थी और मुख्य सचिव को फटकार लगाई थी.