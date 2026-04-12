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मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव: NIA ने कांग्रेस उम्मीदवार समेत सात को हिरासत में लिया

पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक अप्रैल को न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना हुई थी.

NIA detains Congress candidate and six others in Judicial officials gherao in Malda West Bengal
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By PTI

Published : April 12, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
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कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एनआईए ने रविवार को कांग्रेस के एक उम्मीदवार सहित सात लोगों को हिरासत में लिया. अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) का एक पंचायत सदस्य को गिरफ्तार भी किया है.

यह कार्रवाई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में नामों को हटाए जाने के विरोध में मालदा में स्थानीय लोगों द्वारा न्यायिक अधिकारियों के घेराव के संबंध में की गई है. एक अधिकारी के अनुसार, कांग्रेस के मोथाबाड़ी से उम्मीदवार सायम चौधरी को उनके कुछ सहयोगियों के साथ उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वह अलीनगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे.

मालदा में एक अप्रैल को घेराव की घटना हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल प्रशासन की आलोचना की थी और मुख्य सचिव को फटकार लगाई थी.

अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आईएसएफ के ग्राम पंचायत सदस्य गुलाम रब्बानी को एआईएमआईएम के सदस्य मोफक्करुल इस्लाम से पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसे पहले राज्य पुलिस ने हिरासत में लिया था."

एनआईए सूत्रों ने बताया कि रब्बानी को शायद कोलकाता लाया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अधिकारियों का मानना ​​है कि उससे पूछताछ करने पर घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है."

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने मालदा घटना की जांच NIA को दी, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार

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