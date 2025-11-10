ETV Bharat / bharat

टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार यासीन मलिक के केस में अब इन कैमरा होगी सुनवाई! NIA ने की है मांग

नई दिल्ली: नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने हत्या और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की मांग पर इन-कैमरा सुनवाई करने की मांग की है. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो इस मांग पर विचार करेगा. हाईकोर्ट ने एनआईए की अर्जी पर 28 जनवरी, 2026 को सुनवाई करने का आदेश दिया.

क्या होता है इन-कैमरा सुनवाई का मतलब

दरअसल, इन-कैमरा सुनवाई का मतलब होता है कि आरोपी और अभियोजन पक्ष के अलावा कोर्ट में किसी भी दूसरे पक्ष को उपस्थित होने की अनुमति नहीं होती है. ऐसा अक्सर काफी संवेदनशील मामलों में होता है.

बता दें कि, 11 अगस्त को हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की एनआईए की मांग पर सुनवाई करते हुए यासिन मलिक को नोटिस जारी किया था. 25 मई, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक पर यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्रकैद और दस लाख रुपये का जुर्माना, धारा 18 के तहत दस साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 20 के तहत दस वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 38 और 39 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

कोर्ट ने यासीन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 121ए के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.