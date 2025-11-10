ETV Bharat / bharat

टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार यासीन मलिक के केस में अब इन कैमरा होगी सुनवाई! NIA ने की है मांग

इन-कैमरा सुनवाई अक्सर काफी संवेदनशील मामलों में होती है. कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2026 में होगी.

यासीन मलिक केस में एनआईए की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील
यासीन मलिक केस में एनआईए की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने हत्या और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की मांग पर इन-कैमरा सुनवाई करने की मांग की है. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो इस मांग पर विचार करेगा. हाईकोर्ट ने एनआईए की अर्जी पर 28 जनवरी, 2026 को सुनवाई करने का आदेश दिया.

क्या होता है इन-कैमरा सुनवाई का मतलब
दरअसल, इन-कैमरा सुनवाई का मतलब होता है कि आरोपी और अभियोजन पक्ष के अलावा कोर्ट में किसी भी दूसरे पक्ष को उपस्थित होने की अनुमति नहीं होती है. ऐसा अक्सर काफी संवेदनशील मामलों में होता है.

बता दें कि, 11 अगस्त को हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की एनआईए की मांग पर सुनवाई करते हुए यासिन मलिक को नोटिस जारी किया था. 25 मई, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक पर यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्रकैद और दस लाख रुपये का जुर्माना, धारा 18 के तहत दस साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 20 के तहत दस वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 38 और 39 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

कोर्ट ने यासीन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 121ए के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

कोर्ट ने कहा था कि यासीन मलिक को मिली ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसका मतलब की अधिकतम उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपये की सजा प्रभावी होगी. गौरतलब है कि, 10 मई, 2022 को यासीन मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया था.

