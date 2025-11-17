ETV Bharat / bharat

NIA ने लाल किला आतंकी हमले के सिलसिले में दो प्रमुख जानकारियां हासिल कीं

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारियों ने लाल किला आतंकवादी हमले के मामले में दो प्रमुख जानकारियों को उजागर किया है, जिसमें आतंकवादी ऑपरेशन का कोडनेम और इसकी बड़ी योजना शामिल है. गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने पिछले मंगलवार को दिल्ली बम विस्फोट की जांच अपने हाथ में ले ली.

जांच एजेंसी ने आतंकवादी संगठन द्वारा दिए गए आंतरिक कोडनाम “ऑपरेशन डी-6” को डिकोड किया है, जिसके तहत वे देश भर में विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे.

यह हमला 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के सिलसिले में योजनाबद्ध रुप से किया जाता. यह खुलासा फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किए गए कथित आतंकवादियों से पूछताछ के बाद हुआ. सूत्रों के अनुसार, यह मॉड्यूल कार में विस्फोटक उपकरण का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था, जिसकी तैयारी कई सप्ताह से चल रही थी. रविवार को एनआईए ने माना कि लाल किला बम विस्फोट एक आत्मघाती हमला था.

दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े एक अन्य प्रमुख आरोपी आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की जांच में पता चला था कि कार मालिक और जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी अली ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी.

विस्फोट को अंजाम देने के लिए कार का इस्तेमाल वाहन-जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के रूप में किया गया था. जब से एनआईए ने यह मामला अपने हाथ में लिया है, तब से उसने 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट में घायल हुए लोग भी शामिल हैं. एजेंसी के अनुसार, 6 दिसंबर के हमले की योजना के लिए फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक जमा कर लिया गया था.

“मृतक (उमर) कई युवकों को संभावित आत्मघाती अभियानों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था और सक्रिय रूप से उनका ब्रेनवॉश कर रहा था. मामले से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि शाहीन और अन्य गिरफ्तार संदिग्धों से बरामद डायरियों से "ऑपरेशन डी-6" से जुड़ी जानकारी मिली है."